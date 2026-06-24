Bucureștiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile urcă până la 33 de grade

De miercuri, Capitala intră sub atenționare Cod galben de caniculă, după ce indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. ANM a emis o informare meteorologică pentru București, valabilă în intervalul 24 iunie, ora 10:00 – 25 iunie, ora 21:00. Aceasta vizează vreme călduroasă și disconfort termic ridicat.

Potrivit meteorologilor, până joi dimineață, vremea va rămâne călduroasă, iar gradul de instabilitate atmosferică va crește treptat. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei. După-amiaza sunt așteptate înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Cantitățile de apă pot ajunge la 5-10 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat. În timpul ploilor sunt posibile intensificări de scurtă durată, cu rafale de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 30 de grade, iar minima se va situa între 19 și 20 de grade.

Cod galben de caniculă în București

Joi, vremea va deveni și mai caldă în Capitală. Meteorologii estimează maxime cuprinse între 31 și 33 de grade, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce determină emiterea unei atenționări Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și caniculă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări slabe până la moderate.

În plus, în intervalul 25 iunie, ora 12:00 – 21:00, va fi în vigoare o atenționare Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Meteorologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice. Dacă situația o va impune, ANM poate emite avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

(sursa: Mediafax)