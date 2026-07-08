Canicula lovește Europa. Mii de oameni au murit în urma temperaturilor record

Franța, Belgia și Olanda au raportat împreună peste 3.700 de decese în exces, iar autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește pe măsură ce vor fi analizate toate datele.

Temperaturile au depășit în multe regiuni pragul de 40 de grade Celsius, iar specialiștii spun că acesta a fost unul dintre cele mai severe episoade de caniculă înregistrate vreodată pe continent.

2.000 de decese în Franța

Franța este țara cea mai afectată de acest val de căldură, cu 2.025 de decese suplimentare, potrivit Ministerului Sănătății.

Datele arată o creștere a mortalității cu 29,1% față de nivelul obișnuit pentru această perioadă. Cele mai multe victime au fost în rândul persoanelor de peste 65 de ani, însă autoritățile au observat o creștere semnificativă și în categoria de vârstă 45-64 de ani.

Potrivit autorităților sanitare franceze, între 22 și 28 iunie, numărul deceselor produse la domiciliu aproape s-a dublat față de săptămâna precedentă. În același timp, au crescut și decesele înregistrate în spitale și în centrele pentru vârstnici.

Specialiștii avertizează că bilanțul este unul provizoriu și că numărul real al victimelor ar putea fi mai mare.

Efectele politice ale caniculei

Gestionarea valului de căldură a generat tensiuni și pe scena politică din Franța.

Guvernul de la Paris este criticat pentru modul în care a răspuns situației, după ce temperaturile extreme au dus la închiderea unor școli, anularea unor curse feroviare și perturbarea activităților din mai multe regiuni. În acest context, premierul francez se confruntă cu un vot de neîncredere în Parlament.

Sute de victime în Belgia și Olanda

În Belgia, autoritățile au înregistrat 1.222 de decese între 18 și 29 iunie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 39% față de nivelul normal al mortalității.

Ministerul Sănătății belgian a descris situația ca fiind fără precedent, după șapte zile consecutive cu temperaturi de peste 30 de grade și nopți tropicale.

Valul de căldură a determinat anularea mai multor evenimente publice, inclusiv a reconstituirii istorice a Bătăliei de la Waterloo.

În Olanda, autoritățile estimează că temperaturile extreme au provocat moartea a 480 de oameni, cele mai afectate fiind regiunile din sudul și estul țării. Și aici, cele mai multe victime au fost persoane vârstnice.

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Temperaturi record în mai multe țări europene

Canicula a afectat o mare parte a continentului, iar peste două treimi din populația Europei a fost expusă unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius.

În ultimele zile au fost doborâte recorduri istorice de temperatură în Germania, Polonia, Slovacia, Cehia și Ungaria, iar Regatul Unit și Elveția au înregistrat cele mai ridicate temperaturi pentru luna iunie.

Franța a consemnat atât cele mai ridicate temperaturi medii, cât și cele mai călduroase nopți înregistrate vreodată.

Aer condiționat în locuințe

Creșterea frecvenței și intensității valurilor de căldură schimbă și comportamentul populației.

În Franța, procentul locuințelor dotate cu aer condiționat a crescut de la 18% în 2023 la 24% în 2025, potrivit datelor oficiale.

În timpul celui mai recent episod de caniculă, lanțurile de magazine au raportat vânzări record de aparate de aer condiționat, pe fondul temperaturilor extreme și al cererii fără precedent.

Specialiștii avertizează că schimbările climatice favorizează apariția unor valuri de căldură tot mai intense și mai frecvente, iar măsurile de adaptare devin esențiale pentru reducerea impactului asupra sănătății populației, notează dw.com.