Cod galben de caniculă și disconfort termic în București

de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   11:05
Administrația Națională de Meteorologie anunță Cod galben de pentru caniculă și disconfort termic pentru intervalul 16–18 august temperaturi caniculare în București cu maxime de 35 de grade Celsius.

Sâmbătă, vremea în București va fi caniculară după-amiaza, cu temperaturi maxime de 34–35°C. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală depășind 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, căldura va persista cu temperaturi de 35 de grade, iar minima se va situa între 17–18 grade Celsius. Cerul vai fi senin și vântul va sufla slab și moderat.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cod galben canicula bucuresti
