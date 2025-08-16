Cod galben de caniculă și disconfort termic în București

Sâmbătă, vremea în București va fi caniculară după-amiaza, cu temperaturi maxime de 34–35°C. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală depășind 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, căldura va persista cu temperaturi de 35 de grade, iar minima se va situa între 17–18 grade Celsius. Cerul vai fi senin și vântul va sufla slab și moderat.

(sursa: Mediafax)