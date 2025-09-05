x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară

Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară

de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   12:15
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de caniculă, valabile vineri și sâmbătă, în mai multe județe din țară.

Una dintre avertizări, în vigoare vineri între orele 12.00 și 21.00, vizează județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

O a doua avertizare va fi în vigoare sâmbătă, de la 12.00 la 21.00.

Aceasta vizează județele Maramureș, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Alba.

În aceste zone se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Citește pe Antena3.ro

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cod galben canicula
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri