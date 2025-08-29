Cod galben de caniculă în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   10:24
Mai multe județe din țară, inclusiv Capitala, se află vineri și sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă, anunță ANM.

Vineri, în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

Sâmbătă, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade.

