Cod Galben de inundații pe râuri din nordul și nord-vestul țării

Cod Galben de inundații pe râuri din nordul și nord-vestul țării

de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   15:15
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații pe anumite sectoare de râuri din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Alba, care va intra în vigoare la ora 14:00 și va fi valabilă până marți, la ora 12:00.

Atenționarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție.

'Populația este sfătuită să manifeste prudență și să evite deplasările în apropierea apelor curgătoare, iar traversarea prin vaduri sau pe poduri improvizate este strict nerecomandată', precizează INHGA într-un comunicat 

De asemenea, locuitorii sunt rugați să își protejeze bunurile din gospodării, să asigure curățarea șanțurilor și rigolelor pentru facilitarea scurgerii apelor și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale. AGERPRES

Subiecte în articol: cod galben inundatii rauri
