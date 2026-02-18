Cod galben de inundaţii pe râuri din 5 judeţe

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   11:25
Sursa foto: Cod galben de inundații pe râuri din 5 județe până joi după-amiază.

Hidrologii au emis miercuri avertizări Cod galben de inundaţii pentru bazine hidrografice din judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman și Argeș, până joi după-amiază. Atrag atenţia că pot fi depăşite cotele de atenţie pe mai multe râuri.

Potrivit hidrologilor, până joi după-amiază se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Sunt vizate, în intervalul miercuri ora 11:00 – joi ora 16:00, râuri din județele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman și Argeș.

„În intervalul 18.02.2026 ora 11:00 – 19.02.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Văleni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Argeș, Olt și Teleorman)”, transmit hidrologii.

