Cod galben de ploi și instabilitate atmosferică în București

Joi, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și mai ales noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor fi de 10-20 l/mp.

Temperatura maximă va fi de 29-31 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade.

În intervalul 11 iunie, ora 10:00 - 12 iunie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Vineri, vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade.

În intervalul 12 iunie, ora 10:00 - 12 iunie, ora 21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

(sursa: Mediafax)