x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod galben de ploi și instabilitate atmosferică în București

Cod galben de ploi și instabilitate atmosferică în București

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   10:41
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Cod galben de ploi și instabilitate atmosferică în București
Hepta/România, între ploi și temperaturi ridicate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 11 iunie, ora 10:00 - 12 iunie, ora 21:00.

Joi, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și mai ales noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor fi de 10-20 l/mp.

Temperatura maximă va fi de 29-31 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade.

În intervalul 11 iunie, ora 10:00 - 12 iunie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Vineri, vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade.

În intervalul 12 iunie, ora 10:00 - 12 iunie, ora 21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bucuresti instabilitate atmosferica ploi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri