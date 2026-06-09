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Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară până miercuri seara

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   10:25
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Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară până miercuri seara
Hepta/Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) frecvente descărcări electrice

ANM a emis marți avertizări Cod galben de ploi și vijelii valabile în mai multe județe din țară până miercuri seara.

Prima avertizare vizează județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Ialomița, Brăila și Tulcea.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Avertizarea este în vigoare marți, între orele 12.00 și 23.00.

A doua avertizare Cod galben vizează județele Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș și Vâlcea.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Avertizarea este în vigoare miercuri, între orele 12.00 și 21.00.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: cod galben ploi vijelii
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