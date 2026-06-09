Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară până miercuri seara

Prima avertizare vizează județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Ialomița, Brăila și Tulcea.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Avertizarea este în vigoare marți, între orele 12.00 și 23.00.

A doua avertizare Cod galben vizează județele Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș și Vâlcea.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Avertizarea este în vigoare miercuri, între orele 12.00 și 21.00.

(sursa: Mediafax)