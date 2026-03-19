Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod galben de vânt puternic în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei

de Redacția Jurnalul    |    19 Mar 2026   •   10:29
Vânt puternic în multe regiuni ale țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o prognoză de intensificare a vântului, iar pentru ziua de vineri, o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru regiunile din sudul și estul României.

Vântul se va intensifica temporar în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei, iar vineri, atenționare se extinde și pentru regiunile estice și sud-estice. În aceste regiuni, viteza la rafală va ajunge la 40 și 45 km/h, iar în zonele montane, vântul va bate cu până la 80 de km/h.

ANM a emis o atenționare meteorologică Cod galben pentru ziua de vineri. Aceasta vizează Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde vântul va sufla cu viteze de 50–65 km/h, iar în Carpații de Curbură, viteza la rafală va ajunge 70-80 km/h.

Potrivit prognozi, avertizarea va afecta județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călărași și Constanța.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
