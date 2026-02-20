Cod galben de viscol și ninsori în jumătate de țară: rafale de până la 70 km/h

Noutatea ANM față de informarea meteorologică emisă joi este alerta Cod galben, care anunță viscol puternic și precipitații însemnate cantitativ peste zonele deja afectate de vânt și ninsori.

Din această după-amiază, vântul se intensifică în sudul Moldovei și Muntenia, apoi se extinde în Dobrogea și sud-estul Olteniei. Rafalele vor atinge 50-60 km/h, local 65-70 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri în zonele cu viscol.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă, precipitațiile vor fi inițial mixte — risc de polei și ghețuș — apoi vor trece în ninsoare pe aproape tot teritoriul, cu excepția litoralului. Stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 cm, iar cantitățile de apă acumulate vor fi de 15-30 l/mp.

Sâmbătă se răcește brusc în cea mai mare parte a țării. În sud și est, maximele nu vor depăși -5 până la 1 grad. Minimele din noaptea de vineri spre sâmbătă vor coborî până la -12 grade în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei.

Separat, informarea meteorologică emisă anterior rămâne valabilă pentru întreaga țară până duminică dimineața și vizează ninsori, polei, vânt și viscol la munte, cu rafale de 70-90 km/h la altitudini mari.

În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai ales ploi, însă din seara zilei de vineri și până duminică dimineața vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5...15 cm.

Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40...55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70...90 km/h. În sud-estul țării, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în jumătatea de nord a Moldovei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Minimele termice de la nivelul țării din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) se vor situa între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad.

(sursa: Mediafax)