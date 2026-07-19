Cod roșu de vreme extremă: Grindină de mari dimensiuni și vijelii în județul Neamț

Sunt vizate localitățile Grumăzești, Bodești, Petricani, Girov, Crăcăoani, Bălțătești, Ștefan cel Mare, Ghindăoani, Negrești și Dobreni.

Meteorologii avertizează că, până la ora 15.00, sunt așteptate:

grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de 5-7 centimetri;

averse torențiale, cu acumulări de peste 50-60 l/mp;

frecvente descărcări electrice;

vijelii puternice, cu rafale ce pot depăși 90 km/h.

(sursa: Mediafax)