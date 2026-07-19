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Cod roșu de vreme extremă: Grindină de mari dimensiuni și vijelii în județul Neamț

de Redacția Jurnalul    |    19 Iul 2026   •   14:33
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Cod roșu de vreme extremă: Grindină de mari dimensiuni și vijelii în județul Neamț
Furtuni violente în județul Neamț

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o avertizare nowcasting Cod roșu pentru mai multe localități din județul Neamț. Meteorologii anunță grindină de mari dimensiuni, ploi torențiale și vijelii cu rafale ce pot depăși 90 km/h.

Sunt vizate localitățile Grumăzești, Bodești, Petricani, Girov, Crăcăoani, Bălțătești, Ștefan cel Mare, Ghindăoani, Negrești și Dobreni.

Meteorologii avertizează că, până la ora 15.00, sunt așteptate:

grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de 5-7 centimetri;

averse torențiale, cu acumulări de peste 50-60 l/mp;

frecvente descărcări electrice;

vijelii puternice, cu rafale ce pot depăși 90 km/h.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: cod rosu furtuna neamţ
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