The Rolling Stones, succes nebun cu noul album. La 82 de ani, Mick Jagger vrea în turneu

Recordul absolut, însă, nu mai aparține niciuneia dintre cele două trupe legendare: cântărețul Robbie Williams l-a depășit deja în ianuarie 2026, ajungând la 16 albume pe prima poziție.

Un album cu nume mari în distribuție

Cel de-al 25-lea album de studio al trupei, produs de Andrew Watt, a fost lansat pe 10 iulie și include colaborări cu Paul McCartney (care cântă la bas pe piesa „Covered in You"), muzicianul Steve Winwood, Robert Smith de la The Cure și Chad Smith, bateristul formației Red Hot Chili Peppers. Albumul include și o apariție specială a regretatului baterist al trupei, Charlie Watts, dintr-una din ultimele sale sesiuni de înregistrare înainte de decesul survenit în 2021 - discul fiind, de altfel, înregistrat pe parcursul mai multor ani, între 2019 și 2026.

Succesul nu s-a limitat la Marea Britanie: potrivit unei postări a trupei pe Instagram, „Foreign Tongues" a ajuns pe primul loc și în Germania, Franța, Olanda, Austria și Belgia. Singura excepție notabilă a fost Australia, unde albumul a debutat pe locul 2, fiind depășit de cel mai recent disc al Oliviei Rodrigo.

Un drum lung, de la 1964 până azi

Rockerii veterani au urcat ultima oară pe prima poziție a clasamentului britanic cu discul lor din 2023, „Hackney Diamonds", câștigător al premiului Grammy pentru cel mai bun album rock. Prima lor reușită de acest fel datează, însă, din 1964, cu albumul de debut, omonim - ceea ce înseamnă că trupa a reușit performanța de a ajunge pe primul loc în topul britanic la o distanță de 62 de ani între primul și cel mai recent album numărul 1, un录 record de longevitate greu de egalat în muzica pop-rock.



Jagger și Wood, optimiști în privința unui turneu

La petrecerea de lansare a albumului, desfășurată săptămâna trecută la Londra, Mick Jagger și Ronnie Wood și-au exprimat speranța că vor pleca într-un turneu de promovare a noului material. „Sperăm să plecăm în turneu; atât mie, cât și lui Ronnie ne place foarte mult ideea asta, așa că sperăm să ne vedem cu toții pe drum", a declarat pentru Reuters Jagger, în vârstă de 82 de ani.

Potrivit unui interviu acordat publicației Billboard, Jagger și Keith Richards au vorbit și despre alte subiecte de actualitate, printre care inteligența artificială și cântăreața Olivia Rodrigo, semn că, la peste șase decenii de existență, trupa rămâne conectată la conversația culturală a momentului. Zvonurile conform cărora „Foreign Tongues" ar putea fi ultimul album al trupei au fost respinse chiar de formație, care ar fi scris deja cel puțin zece piese noi pentru un proiect viitor.