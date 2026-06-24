De ce Europa este lovită de caniculă? „El Niño este o distragere a atenției”

În timp ce fenomenul El Niño este adesea făcut responsabil pentru temperaturile record, meteorologii susțin că actualul val de căldură are alte cauze.

Temperaturile extreme afectează mai ales Franța, Marea Britanie, Germania iar acestea ar fi determinate în primul rând de un blocaj atmosferic și de efectele încălzirii globale, nu de fenomenul natural El Niño.

Europa se încinge

Franța a emis alerte maxime de caniculă în peste jumătate dintre departamentele sale continentale, în condițiile în care temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în mai multe regiuni.

Autoritățile au cerut populației să evite expunerea la soare și să respecte măsurile de protecție împotriva căldurii. Totodată, mai multe decese au fost investigate în contextul temperaturilor extreme, inclusiv cazul tragic al doi copii găsiți fără viață într-un autoturism din sud-estul Franței.

Situația este similară și în alte state europene. În Marea Britanie au fost emise avertizări pentru căldură extremă, iar în Germania riscul de incendii de vegetație este în creștere pe fondul secetei și al temperaturilor apropiate de 40 de grade Celsius.

El Niño și temeperaturile extreme

Fenomenul El Niño a fost declarat oficial activ în Oceanul Pacific de către specialiștii americani, iar mulți observatori au asociat imediat valul de căldură european cu acest eveniment climatic.

El Niño apare atunci când apele din estul Oceanului Pacific devin neobișnuit de calde, influențând circulația atmosferică la nivel global și favorizând fenomene meteorologice extreme.

Totuși, climatologii atrag atenția că legătura directă dintre El Niño și actualul episod de caniculă din Europa nu este puternică.

„Pacificul nu se află într-o fază puternică de El Niño, iar influența sa asupra verilor europene este limitată”, explică specialiștii citați de Euronews Green.

Care ar fi cauza reală a caniculei?

Experții susțin că actualul episod de temperaturi extreme este provocat în principal de un fenomen cunoscut sub numele de „blocaj al curentului jet” sau „dom de căldură”.

Acest tipar atmosferic permite acumularea și menținerea aerului fierbinte deasupra aceleiași regiuni pentru perioade îndelungate, împiedicând pătrunderea maselor de aer mai rece.

„Domul de căldură este mecanismul. Încălzirea globală este amplificatorul. El Niño este o distragere a atenției”, susțin experții.

Schimbările climatice amplifică efectele

Deși El Niño poate contribui la creșterea temperaturii medii globale cu aproximativ 0,2 grade Celsius, impactul său este mult mai redus comparativ cu efectele schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Potrivit cercetătorilor, temperatura globală a crescut deja cu aproximativ 1,3-1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră.

În Europa, încălzirea este și mai accentuată. Continentul se încălzește de peste două ori mai rapid decât media globală, iar temperaturile sunt cu aproximativ 2,5 grade Celsius mai ridicate decât în perioada preindustrială.

De ce Europa este afectată?

O parte a continentului european se întinde până în zona Arctică, regiunea care se încălzește cel mai rapid de pe planetă. Topirea gheții și a zăpezilor reduce capacitatea suprafeței terestre de a reflecta radiația solară, ceea ce accelerează încălzirea.

În plus, reducerea poluării atmosferice în Europa, deși benefică pentru sănătate și mediu, a diminuat și cantitatea de aerosoli care contribuiau la formarea unor nori cu efect de răcire.

Avertismentul cercetătorilor

Specialiștii subliniază că El Niño este un fenomen natural care apare și dispare periodic. În schimb, încălzirea globală continuă să se accentueze atât timp cât emisiile de combustibili fosili rămân ridicate.

Din acest motiv, climatologii avertizează că valurile de căldură extreme vor deveni tot mai frecvente și mai intense în anii următori, iar Europa se va afla printre regiunile cele mai vulnerabile la aceste schimbări, potrivit euronews.ro.