Europa se topește: Aerul tropical avansează și blochează marile orașe europene

Este vorba despre cel de-al doilea val de caniculă în Europa de Vest în mai puţin de o lună. Potrivit consensului ştiinţific, schimbările climatice induse de activitatea umană sporesc intensitatea fenomenelor meteorologice extreme, în special a acestor episoade de caniculă.



Peste 90% dintre francezi, expuşi



În Franţa, alte cinci departamente vor fi vizate, de marţi la orele prânzului, de alerte roşii pentru caniculă, nivelul de alertă cel mai ridicat, punând la grea încercare infrastructura, cu temperaturi maxime preconizate de 44 de grade Celsius în sud-vest.



Centrala nucleară de la Golfech, pe malul fluviului Garonne (sud-vest), este oprită de luni seară, operatorul EDF anticipând o temperatură a apelor de 28 de grade Celsius, maximum legal autorizat în scopul protejării faunei şi florei. În regiunea pariziană, unele trenurile ar putea avea întârzieri sau chiar ar putea fi anulate.



Cu un total de 54 de departamente vizate de alerte roşii şi 35 de alerte portocalii, peste 90% din populaţia Franţei este expusă acestei canicule extreme şi excepţionale.



În primul său buletin de marţi, Météo France a avertizat în legătură cu o posibilă extindere a alertelor roşii începând de miercuri.



''Franţa funcţionează la relanti, iar directorii de companii, pe cât posibil, pun în aplicare recomandările destinate protejării angajaţilor. În mod inevitabil, se va produce o dezorganizare a muncii şi de la caz la caz, mai puţin de muncă'', a comentat şeful patronatului francez, Patrick Martin. Anumite sectoare sunt, ''dimpotrivă, în plină expansiune'', a adăugat el, citând ''tot ce ţine de băuturi şi îngheţată'', încă acestea sunt ''extrem de puţine''.



''Serviciile de urgenţă rezistă''



Încercând să se răcorească, mulţi tineri se aventurează în zone de scăldat nesupravegheate, chiar şi în canale, şi de la începutul weekendului, au fost înregistrate ''circa 20 de decese'', potrivit ministrului francez al Sporturilor şi Tineretului, Marina Ferrari, care a cerut insistent ''respectarea normelor de siguranţă''. Marţi, prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a anunţat că, începând din 18 iunie, canicula a provocat ''40 de morţi'' prin înec, ''în principal tineri''.



Luni, mai multe mari oraşe franceze au doborât recorduri absolute de temperatură: 40,9 grade Celsius la Angers şi 42 grade Celsius la Saintes, în vest, 41,9 grade Celsius la Bordeaux (sud-vest). Valoarea cea mai ridicată a zilei a fost înregistrată la Châteaumeillant, în centru, cu 43,3 grade Celsius.



''Temperatura medie în ansamblul ţării urmează să depăşească recordul-absolut de 29,4 grade Celsius şi ar putea ajunge la 30 de grade Celsius la mijlocul săptămânii'', a avertizat Météo-France.



Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu urmează să prezideze în cursul dimineţii o nouă celulă interministerială de criză, în cea de-a şaptea zi a valului de caniculă.



La Rennes, în Bretania (vest), unde un record-absolut de 40,6 grade Celsius a fost înregistrat luni, populaţia se adaptează cum poate.



Aşezate la o masă pe un trotuar, două femei îşi iau micul dejun la umbră. ''Este efectiv imposibil să mâncăm acasă'', se plânge Chanel Magnani, de 37 de ani, bucătăreasă într-un azil.



Aşezate la o masă pe trotuar, în faţa unei brutării, două femei îşi iau micul dejun la umbră. ''Este cu adevărat imposibil să mâncăm acasă'', a spus Chanel Magnani, de 37 de ani, bucătăreasă dintr-un azil medicalizat. ''Am coborât toate obloanele, am cumpărat ventilatoare, însă chiar şi aşa este foarte cald''. O maximă de 41 de grade Celsius este aşteptată marţi în capitala Bretaniei.



''Populaţia nu este obişnuită'', a explicat pentru AFP Louis Soulat, şeful secţiei de urgenţe din Rennes.



Cu toate acestea, persoanele vârstnice sunt mai puţin izolate decât în perioada vacanţei de vară, întrucât ''vecinii şi anturajul lor sunt prezenţi, ceea ce permite alertarea precoce'', a continuat el.



Această caniculă, după un prim episod înregistrat în mai, este de o intensitate ''excepţională, similară celei din august 2003'', care a făcut aproape 15.000 de morţi în Franţa, ''dar cu o durată în continuare incertă'', potrivit Météo-France..



La Carpentras în sud-est, doi copii de 2 şi 4 ani au fost găsiţi luni morţi în maşina familiei, iar în ajun, trei persoane în vârstă au decedat la domiciliul lor din sud-vest din cauza căldurii intense.



Deşi canicula provoacă o creştere cu ''30% până la 40%'' a numărului de apeluri la Samu-SAS, care reuneşte medici de urgenţă şi medici de familie, ''serviciile de urgenţă rezistă'', potrivit reprezentanţilor urgentiştilor.



Aceştia se îngrijorează însă cu privire la durata acestei canicule: ''la început, organismul rezistă'', dar probabil că până miercuri, ''vor exista mai multe decompensări psihiatrice, probleme cu diabetul, insuficienţa cardiacă, insuficienţe renale...'', avertizează Louis Soulat.



Alertă roşie în Italia



Asemenea Franţei, o mare parte din Europa se sufocă sub acest val de caniculă, cea de-a doua în mai puţin de o lună care loveşte vestul continentului.



În Italia, Ministrul Sănătăţii a decretat marţi o alertă roşie de caniculă pentru 15 oraşe, printre care Roma şi Milano, numărul acestora fiind aşteptat să crească miercuri la 16.



O alertă roşie pentru ''căldură extremă'' a fost de asemenea declarată de Agenţia meteorologică britanică Met Office pentru miercuri şi joi în zone din sudul Regatului Unit, unde se află şi cele mai mari două oraşe din ţară, Londra şi Birmingham.



''Se preconizează că este foarte probabil ca recordul actual pentru cea mai ridicată temperatură înregistrată în Regatul Unit în iunie să fie doborât'', a indicat marţi agenţia, amintind recordul istoric de 35,6 grade Celsius înregistrat la Southampton în iunie 1976 şi la Camden Square în iunie 1957.



O astfel de alertă a mai fost emisă o singură dată, în iulie 2022, când Regatul Unit a doborât recordul naţional de temperatură absolută de 40,3 grade Celsius.

AGERPRES