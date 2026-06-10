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Pericol de viituri: Hidrologii avertizează județele Vaslui și Galați

de Redacția Jurnalul    |    10 Iun 2026   •   16:15
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Pericol de viituri: Hidrologii avertizează județele Vaslui și Galați
Jurnalul/Pericol de viituri în estul țării

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare cod galben de inundații pentru râuri din județele Vaslui și Galați.

Potrivit INHGA, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Bârlad, județele Vaslui și Galați.

Atenționarea hidologică este valabilă până la miezul nopții.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: inundatie hidrolog COD GALBEN
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