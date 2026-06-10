Pericol de viituri: Hidrologii avertizează județele Vaslui și Galați

Potrivit INHGA, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Bârlad, județele Vaslui și Galați.

Atenționarea hidologică este valabilă până la miezul nopții.

(sursa: Mediafax)