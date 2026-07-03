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Iulie, „luna lui Cuptor”, cu temperaturi mai mari decât cele obișnuite și secetă în toată țara

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   11:15
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Iulie, „luna lui Cuptor”, cu temperaturi mai mari decât cele obișnuite și secetă în toată țara
Hepta/Termometrele au explodat deja și au indicat 44°C resimțite

Luna iulie își va merita numele din tradiția populară, „luna lui Cuptor”, pentru că temperaturile vor fi caniculare, iar ploile vor fi puține, potrivit prognozei pentru perioada 6 iulie - 3 august.

6-13 iulie
Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

13-20 iulie
Temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

20 - 27 iulie
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

27 iulie - 3 august
Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: iulie temperaturi mari seceta
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