Canicula lovește dur în bugetul Italiei: Pierderile economice ajung la 12 miliarde de euro pe an

Asociația estimează că 30-60 de zile de căldură intensă costă Italia 6-12 miliarde de euro anual. Suma reprezintă 0,2-0,4% din PIB-ul țării.

Ministerul Sănătății din Italia a extins recent alerta roșie la 16 orașe. Pentru asociație, căldura extremă a devenit un fenomen economic constant, nu unul excepțional, conform Il Corriere.

Investițiile obligatorii, precum climatizarea și panourile solare, costă 2-4 miliarde de euro anual.

Facturile mai mari la energie adaugă alte 2-3 miliarde de euro la factura națională. Scăderea productivității muncii este estimată la 1,5-3 miliarde de euro.

Pierderea cifrei de afaceri, în construcții și agricultură, ajunge la 1-2 miliarde de euro. La peste 35 de grade, cresc greșelile și absențele motivate de boală.

Cum se schimbă obiceiurile de consum din cauza căldurii?

Centrele istorice se golesc în orele de vârf ale zilei, în timp ce mall-urile climatizate câștigă clienți. Cumpărăturile online cresc, în defavoarea magazinelor de cartier și a piețelor în aer liber.

Cererea pentru haine groase de iarnă scade, din cauza sezoanelor reci mai scurte.

Terasele restaurantelor își pierd atractivitatea în zilele cele mai fierbinți. Turiștii se orientează tot mai mult spre lunile iunie și septembrie, evitând vârful verii.

Cum sunt afectate familiile și micile afaceri?

Cheltuiala medie pentru climatizare ar putea urca de la 150 la 400 de euro pe familie. La aceasta se adaugă costurile cu apa și cheltuielile medicale legate de stresul termic.

Un mic magazin care cheltuie 3.000 de euro anual pe răcire ar putea ajunge la 5.000-6.000 de euro.

Președintele Confesercenti, Nico Gronchi, numește fenomenul o „taxă climatică" reală. Potrivit acestuia, soluția stă în reabilitarea termică a clădirilor și investiții în reziliența orașelor.

Practic, asociația avertizează că valurile de căldură schimbă deja comportamentul consumatorilor și al turiștilor. Magazinele mici și piețele pierd clienți în favoarea centrelor comerciale climatizate și a cumpărăturilor online, restaurantele cu terase sunt afectate în zilele caniculare, iar fluxurile turistice se mută tot mai mult spre lunile iunie și septembrie și către stațiunile montane.

Totodată, asociația cere investiții în renovarea termică a clădirilor și în adaptarea orașelor la schimbările climatice, avertizând că fără măsuri rapide competitivitatea economiei va continua să scadă.

(sursa: Mediafax)

Andreea Tobias, andreeat@mediafax.ro

Keywords:COSTURI CALDURA 2026, ITALIA