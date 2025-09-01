Vară prelungită: Temperaturi de până la 35 de grade în primele zile de septembrie

Meteorologii au emis, luni, prognoza pentru perioada 1 - 14 septembrie.

BANAT

În prima zi (1 septembrie), media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 29 de grade. În următoarea zi, aceasta va crește semnificativ, până spre 34 de grade, după care va scădea până la 31 de grade, în zilele de 3 și 4 septembrie. În intervalul 5-11 septembrie, media temperaturilor maxime va fi de 32 de grade, iar la finalul celei de-a doua săptămâni analizate va scădea ușor, spre aproximativ 30 de grade. Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopții, media acestora va fi de 15 grade, în zilele de 1 și 2 septembrie, apoi va crește până spre 17 grade, în 3 septembrie. Ulterior, tendința mediei minimelor termice va fi de scădere ușoară, astfel că la sfârșitul intervalului de analiză se vor înregistra aproximativ 14 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 3-7 septembrie, iar cantități mai însemnate de apă vor putea fi înregistrate în data de 3 septembrie.

CRIȘANA

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 27 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creștere, spre 30...32 de grade. Aceste valori se vor menține până spre finalul intervalului de analiză. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 15 și 17 grade, în prima săptămână. În a doua jumătate a perioadei de analiză, minimele termice vor scădea ușor, atingând o medie în jurul valorii de 14 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 3-7 septembrie, iar cantități mai însemnate de apă vor putea fi în data de 3 septembrie.

TRANSILVANIA

În primele trei zile analizate, media maximelor termice va crește semnificativ, de la aproximativ 25 de grade până spre 31 de grade. În data de 4 septembrie se poate remarca o scădere a temperaturilor maxime, astfel încât, mediat se vor înregistra 29 de grade. Această valoare se va menține și în următoarele două zile. În cea de-a doua săptămână nu vor fi variații semnificative ale mediei temperaturilor de pe parcursul zilei, astfel că se vor atinge 27 de grade. Dacă se face raportare la temperaturile din timpul nopții, acestea vor varia ușor în prima jumătate a intervalului de referință, având o medie de 13...14 grade. În a doua săptămână, media minimelor termice va scădea ușor, iar la finalul acesteia se vor înregistra aproximativ 11 grade. Temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare la începutul primei săptămâni de analiză.

MARAMUREȘ

În primele trei zile ale perioadei de analiză se poate identifica o creștere semnificativă a mediei temperaturilor maxime, de la 27 de grade până la 31 de grade. Din data de 5 septembrie se observă o scădere treptată a maximelor termice, astfel că, la finalul celei de-a doua săptămâni, se va înregistra o medie de 27 de grade. În privința mediei temperaturilor de pe parcursul nopții, nu vor fi variații semnificative în prima săptămână analizată, aceasta fiind de aproximativ 15 grade. Ulterior, se poate remarca o scădere ușoară a mediei minimelor termice, astfel încât, la sfârșitul intervalului de analiză, se vor atinge 12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 3-7 septembrie

MOLDOVA

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 29 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creștere, spre 32...33 de grade. Valorile vor mai scădea ușor până spre finalul intervalului de analiză și se vor situa în jurul valorii de 28 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 15 și 17 grade, în prima săptămână. În a doua jumătate a perioadei de analiză, minimele termice vor scădea ușor, atingând o medie în jurul valorii de 14 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului.

DOBROGEA

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere în primele trei zile din interval, de la aproximativ 30 de grade, până la 33 de grade, apoi tendința va fi de scădere ușoară, astfel că din data de 4 septembrie și până la finalul intervalului de anticipație sunt estimate valori în jurul a 29 de grade. În ceea ce privește media temperaturilor de pe parcursul nopții, nu vor fi variații semnificative în primele 4 zile ale intervalului, aceasta fiind de aproximativ 19 grade. Ulterior, se poate remarca o scădere ușoară a mediei minimelor termice, astfel încât, până la sfârșitul intervalului de analiză, se va situa în jurul valorii de 17 grade. Regimul pluviometric se va menține deficitar. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului.

MUNTENIA

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade în prima zi, până la 34...35 de grade în perioada 2-3 septembrie, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade, ce se vor menține până la finalul intervalului. Media regională a temperaturilor minime va fi de 16...18 grade în perioada 1-4 septembrie, apoi sunt estimate valori termice în jurul a 15 grade. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului.

OLTENIA

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor din timpul zilei de aproximativ 30 de grade. Ulterior, media acestora va fi în creștere până în data de 3 septembrie, spre 34 de grade. Valorile vor mai scădea ușor până spre finalul intervalului de analiză și se vor situa în jurul a 31 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor avea o medie cuprinsă între 14 și 16 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului.

LA MUNTE

În primele trei zile, media temperaturilor maxime va crește de la valori de 17...18 grade, până spre 22...23 de grade, apoi până la mijlocul lunii septembrie, media temperaturilor maxime va fi de 17...18 grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor fi în creștere în primele trei zile din interval (1-3 septembrie), de la o valoare medie de 9 grade, până spre 12...13 grade, apoi vor fi în scădere treptată, astfel că până la finalul intervalului de anticipație, media temperaturilor minime se va situa în jurul valorii de 8 grade. Ploi mai sunt posibile la începutul intervalului și, din nou, după data de 4 septembrie.

