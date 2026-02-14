Meteorologii anunţă răcire accentuată, ninsori şi viscol în mai multe regiuni ale ţării

Meteorologii avertizează că, până luni, precipitaţii se vor înregistra în aproape întreaga ţară, iar la munte acestea vor fi sub formă de ninsoare şi lapoviţă.

Ninsori sunt aşteptate şi în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. Vremea va fi mai rece, mai ales în jumătatea de nord a ţării, începând de duminică, apoi şi în restul regiunilor.

Potrivit unui comunicat transmis de ANM, până luni dimineaţă, cantitatea de precipitaţii va fi de 10…15 l/mp, izolat ajungând la 20…30 l/mp.

„Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm şi izolat în jurul a 20 cm”, transmite ANM.

Meteorologii precizează că, pe parcursul zilei de duminică, 15 februarie, şi în noaptea de duminică spre luni, 15/16 februarie, ninsori şi lapoviţă vor apărea şi în Moldova, local în Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. În aceste zone, stratul de zăpadă va fi de 5…8 cm. Pe alocuri, se va forma gheţuş.

„Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40…60 km/h. Vremea se va răci accentuat, duminică, în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest”, mai anunţă ANM.

Meteorologii au emis cod galben pentru ziua de duminică, între orele 08:00-14:00, când în Dobrogea şi în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h.

De duminică după-amiază până luni dimineaţă, judeţele Vaslui, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi vor fi afectate de vânt cu rafale de 50…60 km/h, izolat 65…70 km/h.

ot în acest interval, ANM a emis cod galben de ninsori viscolite şi strat de zăpadă pentru judeţele Botoşani, Iaşi, zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, precum şi zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea şi Covasna.

„Temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm şi vizibilitatea va fi redusă”, mai transmite ANM.

Vântul va atinge viteze la rafală de 50…60 km/h, izolat 70…80 km/h.

