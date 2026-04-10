Pleci în minivacanța de 1 Mai? Estimările meteo pentru începutul lunii mai

Săptămâna 13 - 20 aprilie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în cele nord-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Săptămâna 20 - 27 aprilie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 27 aprilie - 4 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 4 - 11 mai

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în extremitatea de nord-vest a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

(sursa: Mediafax)