x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. A fost emis cod portocaliu

Pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. A fost emis cod portocaliu

de Redacția Jurnalul    |    06 Feb 2026   •   08:29
Pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. A fost emis cod portocaliu
Sursa foto: Jurnalul/inundatii

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că este pericol de inundație pe mai multe râuri din Moldova și Muntenia. Hidrologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu anunțând că în următoarele ore pot fi depășite cotele de inundație.

Conform avertizării, „ca urmare a precipitațiilor înregistrate, prognozate și propagării se pot produce creșteri importante de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație” pe râurile din bazinul hidrografic Milcov, județul Vrancea, și pe râul Teleajen, pe sectorul aval confluență cu râul Vărbilău, județul Prahova.

Hidrologii au emis avertizare cod portocaliu valabil până vineri la ora 12.00. O altă avertizare de tipul cod galben vizează râurile din bazinul hidrografic Bârlad – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Crasna, în judeţele Vaslui, Galați, Bacău și Vrancea.

Acolo pot fi depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea cod galben este valabilă tot vineri până la ora 12.00.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: inunadatii rauri Moldoba
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri