Plouă în toată țara, vin ninsorile și vremea se răcește

Până la sfârșitul săptămânii, este în vigoare o informare meteorologică de ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temporar va ploua în aproape toată țara, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul săptămânii, se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud- estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări din noaptea de joi spre vineri în regiunile sudice și sud- estice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h.

Vremea se va răci joi în sud-vest, centru și nord-est, apoi și în sud-est.

De asemenea, în zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Brașov, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp, aici fiind în vigoare și un cod galben de ploi, valabil de miercuri, de la ora 10 până joi, la ora 10.

