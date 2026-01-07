Prognoză ANM: Iarnă autentică în România cu ger polar și ninsori abundente până la jumătatea lui ianuarie 2026

Iarna adevărată revine: Ger polar de -16°C și ninsori intense în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță un episod de iarnă clasic, cu precipitații intense, vânt puternic și temperaturi sub zero grade, adus de un ciclon mediteranean. De la 7 ianuarie până în seara zilei de 8 ianuarie, un ciclon din Marea Adriatică va traversa nordul Peninsulei Balcanice spre Ucraina, provocând ploi și ninsori cu 20-30 l/mp în majoritatea regiunilor.

Vântul se va intensifica, cu rafale de 50-70 km/h în sud și est, respectiv 70-85 km/h în munți. Un strat consistent de zăpadă se va depune, agravând condițiile de iarnă.

Răcire drastică cu aer polar: Ger de -10°C și temperaturi negative până pe 15 ianuarie

Din 8 ianuarie, aerul polar post-frontal va aduce maxime negative de -8 până la -6°C în vest, centru și nord. Noaptea de joi spre vineri va fi geroasă, cu minime sub -10°C în zone montane și intracarpatice.

Până la jumătatea lunii ianuarie, regimul termic rămâne sub mediile climatologice în estul Europei, influențat de un nucleu rece de -6 până la -18°C deasupra Ucrainei și Belarusului, la 1550 m altitudine. Între 12-15 ianuarie, maximele vor fi între -10 și -2°C ziua, iar minimele între -16 și -10°C noaptea, local mai joase în zone cu zăpadă și cer senin.

Probabilitatea de ninsori rămâne ridicată între 9-12 ianuarie, cu o posibilă încălzire după 16 ianuarie.

De la ploi recente la iarnă geroasă, contrast cu iernile blânde recente

Activitatea ciclonică intensă din Europa a generat cicloni atlantici care au adus aer polar rece, formând noi cicloni mediteraneeni. ANM a emis recent coduri galben și portocaliu pentru precipitații de peste 25 l/mp în sud-vest și centru (2-5 ianuarie), depunând 15-25 cm zăpadă în Carpați, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia.

Această perioadă marchează revenirea la "luna lui gerar", spre deosebire de ultimii 4-5 ani blânzi. Ianuarie 2023 a fost cel mai cald, cu media națională de +3,2°C (+5,1°C față de 1991-2020), recorduri absolute ca 22,5°C la Turnu Măgurele (18 ianuarie) sau 20,9°C la Băneasa.