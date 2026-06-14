Prognoza meteo pentru Capitală. Vremea se încălzește. Averse slabe noaptea. Care vor fi temperaturile maxime

Potrivit ANM, în intervalul duminică, ora 10:00 și luni, ora 09:00, vremea în București se va încălzi.

„Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea când vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade”, a precizat ANM.

ANM a mai transmis că „în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”.

Duminică, mai multe zone din țară se află sub cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, precum și instabilitate atmosferică.