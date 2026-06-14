x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Prognoza meteo pentru Capitală. Vremea se încălzește. Averse slabe noaptea. Care vor fi temperaturile maxime

Prognoza meteo pentru Capitală. Vremea se încălzește. Averse slabe noaptea. Care vor fi temperaturile maxime

de Redacția Jurnalul    |    14 Iun 2026   •   11:50
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Prognoza meteo pentru Capitală. Vremea se încălzește. Averse slabe noaptea. Care vor fi temperaturile maxime
AI/Vremea se încălzește în Capitală, dumincă și luni.

 ANM a emis o prognoză specială pentru vremea din Capitală, duminică și până mâine dimineață.

Potrivit ANM, în intervalul duminică, ora 10:00 și luni, ora 09:00, vremea în București se va încălzi.

„Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea când vor fi averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade”, a precizat ANM.

ANM a mai transmis că „în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”.

Duminică, mai multe zone din țară se află sub cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, precum și instabilitate atmosferică.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: capitala averse
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri