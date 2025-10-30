Revelion de poveste, 2026: Sărbători magice cu zăpadă și viscol

Crăciunul și Revelionul vor fi marcate de ninsori și un strat consistent de zăpadă, reamintind de iernile tradiționale, potrivit AccuWeather.

Temperaturile de sărbători s-au menținut neobișnuit de ridicate în ultimii ani, ajungând și la 18-20 de grade Celsius, însă meteorologii estimează că la sfârșitul lui 2025 și începutul anului viitor, românii se vor bucura de iarnă adevărată.

Valorile termice se vor situa, în medie, între 2 și -6 grade Celsius, iar șansele de ninsoare sunt mari, în special în zonele montane și de deal.

Cum va fi vrema în Capitală

În București, luna decembrie va aduce maxime între 0 și 6 grade Celsius și minime nocturne sub pragul înghețului, iar stratul de zăpadă ar putea fi semnificativ și în Capitală. Astfel, locuitorii orașului ar putea să trăiască din nou magia sărbătorilor înconjurați de zăpadă.

Cea mai friguroasă lună din ultimul deceniu

Meterologii avertizează că luna decembrie 2025 ar putea fi printre cele mai reci din ultimul deceniu, cu temperaturi sub 0 grade Celsius în majoritatea regiunilor și ninsori frecvente. La final de an sunt posibile și fenomene extreme, precum viscol și ger intens, iar primele zile din 2026 se prefigurează la fel de friguroase, notează a1.ro.