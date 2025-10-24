x close
Jurnalul.ro Ştiri Vremea România, sub cod galben de vânt: Două avertizări valabile până vineri seara și sâmbătă dimineață

de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   10:14
Două avertizări meteorologice cod galben pentru intensificări ale vântului sunt în vigoare vineri și sâmbătă. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul ajunge la 70 km/h.

Vineri între orele 10 – 21, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70...80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: romania cod galben vant
