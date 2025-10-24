România, sub cod galben de vânt: Două avertizări valabile până vineri seara și sâmbătă dimineață

Vineri între orele 10 – 21, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40...50 km/h.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70...80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

(sursa: Mediafax)