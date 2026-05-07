Super El Niño aduce o vară extremă în 2026. Cum va fi vremea în Europa

Fenomenul principal din spatele acestor schimbări este apariția unui Super El Niño, un eveniment rar care influențează clima la nivel global.

Ce este Super El Niño și de ce afectează Europa

După doi ani dominați de La Niña, în Pacific s-a format un val de încălzire masivă a apelor oceanice, care modifică circulația atmosferică globală.

Acest fenomen:

schimbă curenții de aer la altitudine

influențează temperaturile și precipitațiile

amplifică extremele climatice

Rezultatul pentru Europa: mai cald, mai uscat în multe regiuni și mai instabil în altele.

Cum va fi vara 2026 în Europa

Conform prognozelor:

temperaturi peste medie în mare parte a continentului

valuri de căldură intense în Europa Centrală și de Sud

precipitații reduse în vest și centru

mai multe ploi în sud-estul și estul Europei

Cu alte cuvinte:

secetă severă în Europa Centrală

căldură extremă în sud

instabilitate în sud-est (inclusiv zona Balcanilor)

Pe luni: cum evoluează vara 2026

Mai 2026

Temperaturi peste normal în majoritatea regiunilor, cu unele excepții locale. Sudul Europei este mai umed decât de obicei.

Iunie 2026

Se instalează un sistem de presiune ridicată care aduce:

căldură și secetă în vest și centru

ploi abundente în sud-estul Europei

Iulie 2026

Europa Centrală și de Vest se confruntă cu:

temperaturi foarte ridicate

secetă accentuată

August 2026

Apogeul verii:

caniculă severă în Europa Centrală și de Est

secetă puternică

condiții dificile inclusiv în România

Marea Mediterană, mai caldă ca niciodată

Temperatura apei va atinge valori record:

vestul Mediteranei: 27–30°C

Adriatică: 22–30°C

Marea Egee și Ionică: temperaturi ridicate, dar cu furtuni mai frecvente

Atenție:

apele foarte calde pot alimenta furtuni violente spre finalul verii.

Unde mergi în vacanță pentru temperaturi suportabile

Zone recomandate:

Nordul Adriaticii (Croația, Istria) – temperaturi mai echilibrate, vânturi care mai răcoresc aerul

– temperaturi mai echilibrate, vânturi care mai răcoresc aerul Coasta Atlanticului (Franța, Spania) – aer mai rece, temperaturi suportabile

– aer mai rece, temperaturi suportabile Scandinavia și zona Baltică – 23–26°C, alternative ideale la caniculă

– 23–26°C, alternative ideale la caniculă Începutul verii (iunie) – mult mai confortabil decât august

Zone unde va fi greu de suportat

sudul Europei (Italia, Grecia, Spania) – temperaturi de peste 40°C

interiorul Peninsulei Iberice – secetă severă

Balcani, inclusiv România – valuri de căldură și secetă

Un aspect pozitiv: mai puține uragane

Super El Niño reduce activitatea uraganelor din Atlantic, ceea ce înseamnă o sezon mai liniștit pentru zone precum Caraibe sau Florida.

Vara 2026 nu va fi neapărat catastrofală, dar va fi una extremă și dificilă:

temperaturi ridicate

secetă în multe regiuni

ape marine foarte calde

Recomandarea specialiștilor: planifică vacanța din timp și, dacă ai posibilitatea, alege iunie sau începutul lui iulie în loc de august, scrie citymagazine.si