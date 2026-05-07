Super El Niño aduce o vară extremă în 2026. Cum va fi vremea în Europa

Fenomenul principal din spatele acestor schimbări este apariția unui Super El Niño, un eveniment rar care influențează clima la nivel global.
Ce este Super El Niño și de ce afectează Europa
După doi ani dominați de La Niña, în Pacific s-a format un val de încălzire masivă a apelor oceanice, care modifică circulația atmosferică globală.
Acest fenomen:
- schimbă curenții de aer la altitudine
- influențează temperaturile și precipitațiile
- amplifică extremele climatice
Rezultatul pentru Europa: mai cald, mai uscat în multe regiuni și mai instabil în altele.
Cum va fi vara 2026 în Europa
Conform prognozelor:
- temperaturi peste medie în mare parte a continentului
- valuri de căldură intense în Europa Centrală și de Sud
- precipitații reduse în vest și centru
- mai multe ploi în sud-estul și estul Europei
Cu alte cuvinte:
- secetă severă în Europa Centrală
- căldură extremă în sud
- instabilitate în sud-est (inclusiv zona Balcanilor)
Pe luni: cum evoluează vara 2026
Mai 2026
Temperaturi peste normal în majoritatea regiunilor, cu unele excepții locale. Sudul Europei este mai umed decât de obicei.
Iunie 2026
Se instalează un sistem de presiune ridicată care aduce:
- căldură și secetă în vest și centru
- ploi abundente în sud-estul Europei
Iulie 2026
Europa Centrală și de Vest se confruntă cu:
- temperaturi foarte ridicate
- secetă accentuată
August 2026
Apogeul verii:
- caniculă severă în Europa Centrală și de Est
- secetă puternică
- condiții dificile inclusiv în România
Marea Mediterană, mai caldă ca niciodată
Temperatura apei va atinge valori record:
- vestul Mediteranei: 27–30°C
- Adriatică: 22–30°C
- Marea Egee și Ionică: temperaturi ridicate, dar cu furtuni mai frecvente
Atenție:
apele foarte calde pot alimenta furtuni violente spre finalul verii.
Unde mergi în vacanță pentru temperaturi suportabile
Zone recomandate:
- Nordul Adriaticii (Croația, Istria) – temperaturi mai echilibrate, vânturi care mai răcoresc aerul
- Coasta Atlanticului (Franța, Spania) – aer mai rece, temperaturi suportabile
- Scandinavia și zona Baltică – 23–26°C, alternative ideale la caniculă
- Începutul verii (iunie) – mult mai confortabil decât august
Zone unde va fi greu de suportat
- sudul Europei (Italia, Grecia, Spania) – temperaturi de peste 40°C
- interiorul Peninsulei Iberice – secetă severă
- Balcani, inclusiv România – valuri de căldură și secetă
Un aspect pozitiv: mai puține uragane
Super El Niño reduce activitatea uraganelor din Atlantic, ceea ce înseamnă o sezon mai liniștit pentru zone precum Caraibe sau Florida.
Vara 2026 nu va fi neapărat catastrofală, dar va fi una extremă și dificilă:
- temperaturi ridicate
- secetă în multe regiuni
- ape marine foarte calde
Recomandarea specialiștilor: planifică vacanța din timp și, dacă ai posibilitatea, alege iunie sau începutul lui iulie în loc de august, scrie citymagazine.si