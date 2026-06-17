Europa se sufocă din nou: val de căldură extrem cu temperaturi de până la 40°C și nopți tropicale periculoase

„Nu este doar încă o săptămână fierbinte”: Europa intră sub un val de căldură extrem fără precedent

Europa se confruntă cu un nou val de căldură extremă, la doar câteva săptămâni după episodul canicular care a provocat victime și a pus presiune pe sistemele de sănătate din mai multe țări. Meteorologii avertizează că temperaturile vor urca din nou spre pragul de 40°C în regiuni întinse din sudul și vestul continentului, iar fenomenul nopților tropicale ridică semne serioase de alarmă, potrivit Euronews.

Spania, Franța, Portugalia și Italia se numără printre cele mai afectate state, însă efectele se extind și către Europa Centrală și de Sud-Est, unde termometrele vor urca semnificativ peste valorile obișnuite pentru această perioadă.

Avertizări meteo și temperaturi extreme în sudul Europei

În Spania, autoritatea meteorologică AEMET a emis deja avertizări de tip galben pentru mai multe regiuni, pe fondul creșterii rapide a temperaturilor. În nord-estul țării au fost emise și avertizări portocalii pentru furtuni și ploi torențiale, însă atenția principală rămâne asupra caniculei.

Orașe precum Sevilla, Zaragoza și Córdoba sunt printre cele mai expuse, unde valorile termice ar putea atinge sau chiar depăși 40°C în zilele următoare.

Situația este similară în Franța, unde regiunea Bordeaux se pregătește pentru maxime de până la 39°C, la scurt timp după un val de căldură anterior care a provocat mai multe decese și a suprasolicitat serviciile medicale.

Portugalia și Italia, sub influența aerului fierbinte din Africa de Nord

În Portugalia, temperaturile încep să crească accelerat în weekend, cu prognoze ce indică valori de 35–40°C în numeroase regiuni interioare. Zonele din valea Douro, valea Tagus și regiunile interioare ale Alentejo vor fi cele mai afectate, în timp ce litoralul atlantic va rămâne ușor mai răcoros, dar tot cu valori ridicate.

Meteorologii italieni avertizează că un flux de aer fierbinte provenit din latitudinile subtropicale ale Africii de Nord va acoperi Peninsula Italică. În sudul Italiei, dar și în orașe precum Florența, temperaturile ar putea atinge din nou pragul de 40°C, amplificând disconfortul termic și riscurile pentru populație.

Europa Centrală și de Est, tot mai expusă valurilor de căldură

Deși în mod tradițional mai ferite de caniculă extremă, țările din Europa Centrală și de Est nu vor fi ocolite de acest episod. Estimările meteorologice indică valori de până la 38°C în zonele joase ale României și Bulgariei, în timp ce în Ungaria temperaturile ar putea urca la 36–37°C.

Specialiștii atrag atenția că acest val de căldură are caracteristici de „blocaj atmosferic”, un fenomen care menține masele de aer fierbinte deasupra aceleiași regiuni pentru perioade mai lungi decât în mod obișnuit.

„Nu este doar încă o săptămână fierbinte”

Experții avertizează că situația actuală nu este un simplu episod de vară, ci un semnal al unei schimbări climatice mai profunde.

„Nu este doar încă o săptămână fierbinte; are amprenta structurală a unui eveniment de blocaj atmosferic, nu a unei încălziri temporare”, a explicat meteorologul Ionna Vergini.

Potrivit acesteia, fenomenele de acest tip devin tot mai frecvente în contextul încălzirii globale, ceea ce transformă valurile de căldură în episoade mai intense și mai persistente.

Nopțile tropicale, pericolul ascuns al caniculei

Dacă temperaturile diurne atrag atenția, specialiștii avertizează că adevăratul pericol vine din așa-numitele „nopți tropicale”, când temperatura nu scade sub 20°C.

În unele regiuni, se înregistrează chiar „nopți super-tropicale”, cu minime peste 25°C, ceea ce împiedică organismul să se recupereze.

„Căldura nocturnă susținută este poate un risc mai mare decât temperaturile extreme din timpul zilei”, avertizează experții. Lipsa răcirii pe timpul nopții menține organismul într-o stare continuă de stres termic, crescând riscul de probleme cardiovasculare și alte complicații medicale.

Impact asupra infrastructurii și vieții urbane

Valurile de căldură nu afectează doar sănătatea populației, ci și infrastructura critică. Rețelele electrice sunt suprasolicitate din cauza utilizării intense a aparatelor de aer condiționat, iar transportul public începe să resimtă efectele temperaturilor extreme.

În unele orașe europene au fost deja raportate pene de curent, iar operatorii feroviari au avertizat asupra posibilelor întârzieri sau modificări de program din cauza dilatării șinelor și a suprasolicitării sistemelor.