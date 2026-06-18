Alertă meteo în Europa: un val de căldură excepțional aduce temperaturi record și caniculă sufocantă până la finalul lunii iunie

Europa intră sub un „dom de căldură” extrem. Temperaturi de până la 45°C și risc major de secetă înainte de solstițiul de vară

Europa se pregătește pentru unul dintre cele mai intense episoade de caniculă de la începutul verii, pe măsură ce un vast sistem de înaltă presiune, cunoscut sub numele de „dom de căldură”, se instalează deasupra continentului. Fenomenul va aduce temperaturi mult peste valorile normale ale perioadei și va afecta în special Peninsula Iberică, Franța și alte regiuni din vestul și centrul Europei, potrivit Severe Weather.

Valul de căldură vine chiar înaintea solstițiului de vară și este alimentat de o masă de aer foarte fierbinte provenită din nord-vestul Africii. Specialiștii avertizează că temperaturile ar putea atinge sau chiar depăși pragul de 45 de grade Celsius în unele zone din Portugalia și Spania, în timp ce Franța se pregătește pentru mai multe zile consecutive cu maxime apropiate de 40 de grade.

Solurile uscate amplifică efectele caniculei

Situația este agravată de condițiile de secetă existente în numeroase regiuni europene. După episodul de căldură record din luna mai, multe terenuri au rămas extrem de uscate, reducând capacitatea naturală a solului de a răci atmosfera prin evaporare.

În aceste condiții, temperaturile la suprafața solului cresc mai rapid și ating valori mai ridicate decât în mod normal. Meteorologii consideră că această combinație dintre aerul tropical și lipsa umidității din sol va contribui la intensificarea caniculei pe parcursul următoarelor săptămâni.

Ce este un „dom de căldură” și de ce este atât de periculos

Fenomenul cunoscut sub denumirea de „heat dome” sau „dom de căldură” apare atunci când o zonă extinsă de presiune ridicată rămâne blocată deasupra unei regiuni pentru o perioadă îndelungată.

Acest sistem funcționează asemenea unui capac pus peste o oală aflată pe foc. Aerul fierbinte este prins sub zona de înaltă presiune și nu poate fi dispersat eficient. În același timp, aerul care coboară din atmosferă se comprimă și se încălzește suplimentar, ceea ce duce la temperaturi extreme la nivelul solului.

Astfel de fenomene au fost asociate și cu marile valuri de căldură care au afectat în ultimii ani Europa, Statele Unite și Canada, provocând mii de victime și pagube economice semnificative.

Cine este cel mai expus riscurilor

Efectele unui dom de căldură nu se rezumă doar la disconfort termic. Temperaturile extreme reprezintă un risc major pentru sănătate, în special pentru persoanele vârstnice, copii și cei care suferă de afecțiuni cronice.

De asemenea, muncitorii care își desfășoară activitatea în aer liber, precum lucrătorii din construcții sau agricultură, sunt expuși unui risc crescut de epuizare termică și insolație. În situațiile în care canicula este însoțită și de umiditate ridicată, organismul uman întâmpină dificultăți suplimentare în procesul de răcire naturală.

Medicii avertizează că expunerea prelungită la temperaturi extreme poate provoca deshidratare severă, amețeli, epuizare termică și, în cazurile grave, șoc termic.

Franța, Spania și Portugalia, în centrul fenomenului

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Peninsula Iberică. În numeroase regiuni din Spania și Portugalia, maximele vor depăși 40 de grade Celsius, iar la începutul săptămânii viitoare există posibilitatea atingerii pragului de 45 de grade.

Franța va fi una dintre cele mai afectate țări europene. Modelele meteorologice indică temperaturi de 41-44 de grade Celsius în zone întinse din centrul, nordul și vestul țării. Dacă aceste estimări se confirmă, unele recorduri istorice pentru luna iunie ar putea fi depășite.

În Germania și țările Benelux, valorile termice vor urca în general între 30 și 35 de grade Celsius, în timp ce Marea Britanie va experimenta temperaturi de peste 30 de grade în sudul Angliei.

Canicula se extinde spre centrul și sud-estul Europei

Pe măsură ce sistemul de înaltă presiune se consolidează, masa de aer fierbinte va avansa către centrul continentului și spre regiunea mediteraneană.

Italia ar putea înregistra temperaturi de până la 40 de grade Celsius în Câmpia Padului la începutul săptămânii viitoare. În zona Balcanilor, inclusiv în statele din sud-estul Europei, temperaturile vor depăși frecvent 30-35 de grade Celsius.

Deși valorile nu vor fi la fel de extreme ca în Franța sau Peninsula Iberică, durata fenomenului va accentua stresul termic și va favoriza uscarea suplimentară a solului.

Risc crescut de secetă și incendii de vegetație

Meteorologii avertizează că efectele acestui val de căldură s-ar putea prelungi până la finalul lunii iunie. Persistența temperaturilor ridicate va agrava deficitul de apă din sol și va crea condiții favorabile pentru izbucnirea incendiilor de vegetație.

În multe regiuni europene, nivelul umidității este deja sub valorile normale, iar lipsa precipitațiilor semnificative în perioada următoare ar putea accentua problemele agricole și riscurile asociate secetei.