Jurnalul.ro Ştiri Vremea Vânt puternic și ploi în București vineri. Ce temperaturi vor fi și cât durează avertizarea

Vânt puternic și ploi în București vineri. Ce temperaturi vor fi și cât durează avertizarea

de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   10:32
Vânt puternic și ploi în București vineri. Ce temperaturi vor fi și cât durează avertizarea
Sursa foto: Hepta/toamna

Bucureștenii sunt sfătuiți să ia măsuri de precauție vineri, când vântul va sufla cu viteze de până la 60 km/h sub cod galben, valabil până la ora 21:00.

Valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări și temporar, mai ales după-amiaza va ploua, dar spre seară și noaptea va deveni variabil. Vântul se va intensifica treptat pe parcursul zilei când va avea viteze în general de 50...60 km/h, dar seara și noaptea va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 19...21 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

Vineri, în București este în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: bucuresti vreme vant ploi
