x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Viscol, polei și până la 15 cm de zăpadă la București în următoarele 48 de ore

Viscol, polei și până la 15 cm de zăpadă la București în următoarele 48 de ore

de Redacția Jurnalul    |    20 Feb 2026   •   10:25
Viscol, polei și până la 15 cm de zăpadă la București în următoarele 48 de ore
Sursa foto: Hepta/Risc de polei în următoarele zile

ANM a emis o prognoza meteorologică pentru București, valabilă din vineri, 20 februarie, ora 12:00, până duminică, 22 februarie, ora 10:00.

Capitala va fi afectată de intensificări ale vântului, ninsori puternice, viscol și strat nou de zăpadă. Separat, o informare de vreme deosebit de rece este în vigoare pentru același interval.

Cerul se înnorează treptat. Din a doua parte a zilei va ploua. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade.

După-amiaza, vântul se intensifică cu rafale de 55-65 km/h. Noaptea, precipitațiile devin mixte — risc de polei și ghețuș — apoi trec în ninsoare. Vizibilitatea scade sub 100 de metri. Se depune un strat nou de zăpadă de 6-8 cm, neuniform.

Vremea devine deosebit de rece. Ninge însemnat cantitativ, stratul nou de zăpadă ajungând la 10-15 cm. Vântul viscolește ninsoarea în prima parte a zilei, cu rafale de 40-45 km/h. Maximele nu depășesc -3 până la -2 grade, iar minimele coboară la -4 până la -3 grade.

În intervalul 20 februarie, ora 10 - 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează vremea deosebit de rece.

În intervalul 20 februarie, ora 12 - 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, precipitațiile însemnate cantitativ, ninsori, viscol și strat de zăpadă.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: viscol polei zăpadă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri