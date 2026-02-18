x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Viscol la Rânca: Poliția a instalat filtru rutier. Cine nu are lanțuri și 4x4 nu trece

Viscol la Rânca: Poliția a instalat filtru rutier. Cine nu are lanțuri și 4x4 nu trece

de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   09:43
Viscol la Rânca: Poliția a instalat filtru rutier. Cine nu are lanțuri și 4x4 nu trece
Sursa foto: Viscol pe Transalpina

Polițiștii din Gorj au instituit un filtru rutier la km 22, în zona stațiunii montane Rânca. Accesul este permis doar autovehiculelor echipate pentru iarnă.

Măsura a fost luată din cauza viscolului puternic și a condițiilor meteo nefavorabile. Scopul este prevenirea accidentelor și protejarea participanților la trafic.

La filtrul rutier de la Rânca au acces doar mașinile dotate cu lanțuri antiderapante și tracțiune integrală (4x4).

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța față de mașina din față și să evite deplasările în zonă dacă nu sunt echipați corespunzător.

Filtrul rutier rămâne activ până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice și de trafic.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: viscol ranca lanturi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri