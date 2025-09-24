Răcire bruscă a vremii în toată țara, cu minime negative în depresiuni şi posibile ninsori pe creste

"Vremea va intra într-un proces de răcire astăzi (miercuri, n.r.), în partea de vest, nord şi centru, temperaturile maxime nu vor depăşi 17-18 grade, mai putem înregistra 30-32 de grade în sud-vest, în Banat şi sud-vestul Olteniei. De mâine însă, răcirea se va resimţi în toată ţara, cu maxime în sud de cel mult 25-26 de grade, iar în jumătatea nordică de cel mult 17-18 grade. Minimele, la final de săptămână, vor fi negative, spre -3, -2 grade Celsius în depresiuni, în timp ce în restul zonelor extracarpatice şi în zonele mai joase, cel mult 7-8 grade", a precizat Mateescu.



În privinţa precipitaţiilor, ea a adăugat că acestea se vor semnala în special în regiunile intracarpatice şi în zonele de sud şi est, cu cantităţi de 10-15 litri/mp, în timp ce intensificările de vânt vor fi susţinute, de 40-50 km/h şi chiar de 60-70 km/h, pe creste.



Mateescu nu exclude şi apariţia ninsorilor în următoarele zile, în unele zone din ţară. "Dacă temperaturile - aşa cum menţionam - vor scădea, cu siguranţă în zonele montane, pe creste, la mai mult de 1.500 metri, şi vor fi preponderent negative, din precipitaţiile sub formă lichidă, nu excludem să avem transformarea lor în formă solidă", a adăugat şefa ANM.



Potrivit sursei citate, şi în Capitală se va resimţi o răcire a vremii în următoarele zile, iar la final de săptămână maximele nu vor mai depăşi 19 grade Celsius.



"În Bucureşti, în următoarele zile, de la o zi la alta, vom resimţi temperaturile coborâte, astfel încât la final de săptămână să înregistrăm cel mult 18-19 grade şi minime în jurul a 7-8 grade", a subliniat Elena Mateescu.



În ceea ce priveşte prognoza pentru luna octombrie, directorul general al ANM a transmis că se vor semnala, cu siguranţă, alternanţe de perioade mai reci, urmate de perioade mai calde, dar gradul de acurateţe va fi actualizat prin prognozele pe termen mediu şi scurt. "Dar, aşa cum deja ne-am obişnuit şi este o tendinţă, alternanţa de vreme caldă, urmată de perioade mai reci va rămâne de interes până la finalul anului", a concluzionat Elena Mateescu.

AGERPRES