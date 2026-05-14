Vreme schimbătoare, în următoarele zile: Temperaturile cresc în Capitală. Ploi slabe în vestul țării și la munte

Aproape toată România a trecut brusc de la temperaturi de vară la ploi torențiale și vânt puternic. La Arieșeni, în Bihor, drumurile au fost acoperite de zăpadă. În sudul țării au căzut și grindină.

Joi ziua va fi răcoroasă. Maximele vor fi între 14 și 21 de grade. Noaptea, temperaturile coboară până la -1 grad în estul Transilvaniei.

Vineri vine o ușoară încălzire. Sunt așteptate maxime de 24-25 de grade, inclusiv în București. Rămân posibile ploi slabe în vest și la munte.

Sâmbătă revin instabilitatea și aversele torențiale. Sunt posibile grindină izolată și intensificări ale vântului la munte, cu rafale de 40-50 km/h.

Directorul ANM spune pentru Digi 24 că nu este o situație atipică. La altitudini mari, precipitațiile mixte pot apărea până la sfârșitul primăverii. Totul depinde de masele de aer rece care domină zona și coboară temperatura sub pragul de îngheț.