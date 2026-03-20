de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   11:06
Weekend cu vânt puternic. Cod galben pentru următoarele zile
Sursa foto: Hepta/Vânt

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că în următoarele zile vântul va fi puternic în mai multe zone ale țării, iar rafalele pot ajunge până la 80 km/h în zonele montane.

În perioada 20-22 martie, vântul va sufla cu intensificări temporare de 40-45 km/h în jumătatea de est a României, iar în zonele montane înalte se vor înregistra rafale de 60-70 km/h.

Pe 20 martie, între orele 10:00 și 18:00, Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei se vor confrunta cu vânt puternic, cu viteze de 50–65 km/h. În Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.
mediafax

Pe 21 martie, între orele 10:00 și 18:00, județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași vor fi afectate de intensificări ale vântului de 50–65 km/h. În Carpații de Curbură se vor înregistra rafale de 65–75 km/h.

Meteorologii recomandă prudență și avertizează că vântul puternic poate provoca dificultăți în trafic, căderea unor obiecte sau probleme la liniile electrice.

(sursa: Mediafax)

