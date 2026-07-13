Am plătit 160 de lei pe un bol „din alamă" care, de fapt, era fals. Iată cum să nu pățești la fel

Iată ce a pățit o tănără și cum s-a asigurat că nu se mai repetă.

Greșeala de la talcioc

"Sunt topită după obiectele din alamă, dar nu cumpăr des, pentru că majoritatea au nevoie de o suprafață pe care să stea, iar eu nu prea mai am loc liber prin casă.

Dar la un târg de antichități de lângă oraș, am dat peste două piese din alamă pe care știam clar că trebuie să le iau acasă: o cutiuță octogonală vintage și un bol decorativ, cu un model în relief superb. Ambele arătau bine, păreau autentice", povestește Jenny pentru The Spruce. A plătit echivalentul a vreo 90 de lei pe cutiuță și 160 de lei pe bol — fără să verifice, de fapt, lucrul care le dădea valoarea: dacă erau chiar din alamă masivă.

Acasă a aflat adevărul: cutiuța era într-adevăr alamă solidă. Bolul, în schimb, nu — era doar placat cu alamă, pe un alt metal dedesubt.

Cere reducere de preț dacă plătești cash

Un sfat rapid, valabil și la noi: întreabă mereu vânzătorul dacă face preț mai bun la plata cash. La talciocuri și piețe de antichități, majoritatea sunt dispuși să mai lase din preț — mai ales dacă nu ești primul client al zilei.

Testul cu magnetul — cel mai simplu mod de a verifica dacă e alamă adevărată

Iată trucul: pui un magnet pe obiect. Alama e făcută în principal din cupru și zinc — metale care nu sunt magnetice. Obiectele doar placate cu alamă au, de obicei, un miez din alt metal, adesea oțel, acoperit cu un strat subțire de alamă — iar oțelul e magnetic.

Deci: dacă magnetul nu se lipește, ai alamă adevărată. Dacă se lipește, ai un obiect placat, cu alt metal la bază. La Jenny, magnetul nu s-a lipit deloc de cutiuță, dar s-a prins instant de bol.

De ce contează, de fapt, diferența

Alama masivă capătă, în timp, o patină naturală, semn al vechimii autentice. Cea placată, în schimb, se tocește — stratul subțire dispare și rămâne la vedere metalul de dedesubt.

Alama adevărată e și mult mai grea — chiar și o figurină micuță, cât o minge de tenis, poate opri ușor o ușă. Un obiect placat nu se apropie de greutatea asta.

Și, evident, alama solidă costă mult mai mult. 160 de lei pe un bol din alamă masivă e un preț corect. Dar pe unul doar placat, acela e un preț umflat cu vreo 90-100 de lei în plus — practic, n-a primit ce a plătit.

"De-acum, magnetul vine cu mine la orice talcioc

Nu cred că vreun vânzător încearcă intenționat să te păcălească — mulți muncesc mult ca să găsească piesele alea și merită să câștige de pe urma lor. Cred, mai degrabă, că atunci când ceva e etichetat „alamă" și de fapt e placat, e pur și simplu o greșeală, nu o înșelătorie.

Oricum ar fi, de-acum port mereu un magnet mic în geantă și testez orice obiect care se pretinde a fi din alamă. Și nu cred că vreun vânzător cinstit s-ar supăra dacă scot magnetul — dimpotrivă, ar trebui să respecte faptul că vrei să te asiguri că banii tăi merg pe ceva real."