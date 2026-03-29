Povestea bagajelor pierdute în aeroport care ajung să fie vândute: Diamante, șarpe cu clopoței sau un genunchi bionic

Unele bagaje conțin obiecte inedite și scumpe. Pe listă sunt roboți, bijuterii, ceasuri Rolex, detectoare de radiații și un schelet.

Depozitul de bagaje nerevendicate din Scottsboro, Alabama, SUA, cumpără și vinde bagaje pe care companiile aeriene nu au putut să le returneze proprietarilor. Depozitul organizează licitații pentru bagajele și obiectele din interior care nu au fost revendicate de proprietarii lor, potrivit Mirror.

În unele valize sunt descoperite obiecte inedite sau scumpe. Depozitul american a decis să publice un raport anual cu obiectele comercializate. Conform statisticii, cele mai multe bagaje nu au decât haine care nu pot fi comercializate deoarece politica depozitului este să nu vândă obiecte care au intrat în contact cu pielea foștilor proprietari. De aceea, majoritatea hainelor, produsele de machiaj și jucăriile sexuale sunt aruncate.

Mai multe obiecte se bat pentru titlul de cea mai ciudată descoperire din 2026. Pe listă sunt un genunchi bionic, un instrument de cântat al aborigenilor australieni, un robot complet asamblat, o gâscă uriașă de pluș, o geantă în formă de broască și un schelet fals.

De asemenea, au fost găsite obiecte valoroase. În 2026, cel mai scump articol a fost o pereche de cercei cu diamante, evaluată la 43.000 de dolari. Au mai fost descoperite ceasuri Rolex, echipamente foto costisitoare și genți de designer.

Raportul arată care sunt obiectele care se pierd cel mai des. În fruntea listei se află tricourile bărbătești, peste 200.000 ajungând la lucruri nerevendicate în 2026. Totodată, au fost descoperite 128.000 de perechi de pantaloni și peste 57.000 de bijuterii.

În bagajele nerevendicate au mai fost găsite o ținută completă de la un concurs de frumusețe, o haină de blană de râs, un bol tibetan, măști africane, o revistă a armatei din 1945 și un detector de radiații nucleare.

Alte obiecte surprind prin prezența lor în bagaje. O valiză era plină cu otravă de șobolani, iar alta cu pietre. Nu în cele din urmă, au fost găsite un borcan de whisky care conținea un șarpe cu clopoței conservat și o carte franceză veche care oferă instrucțiuni pentru efectuarea exorcizărilor.

