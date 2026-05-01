1 Mai cu pește și storceac, în loc de mici și bere, la Gura Portiței

Petrecerile de 1 Mai din România se fac mai ales la mare, pe plajă, de zeci de ani. Dar malul mării nu se întinde doar între Vama Veche și Năvodari, ci și „dincolo de ape”, la Gura Portiței. Combinația perfectă între natura virgină și luxul contemporan este unică în Europa, la Gura Portiței. Se poate face și plajă, dar este și „raiul pescarilor”, pe canalul care leagă Lacul Razelm de zona de agrement. Sute de turiști au ales, astăzi, petreacă de 1 Mai pe plaja de la Gura Portiței, unde se ajunge doar cu barca, de la Jurilovca. Pentru cei care iubesc și Delta, și marea, dar sunt nehotărâți, este cea mai bună alegere, mai ales pentru aceste zile în care la Gura Portiței, vizitatorii sunt întâmpinați cu muzică și dans pe plajă, cu petreceri tematice și mâncare cu specificul locului.

Din meniu nu lipsește storceacul – ciorba specifică Deltei, în comunitățile de ucraineni, care se prepară, în mod tradițional, din patru feluri de sturion (de acvacultură, după 1990). Sturionul nu se mai poate pescui în Delta Dunării, dar se aduce de la crescătoriile din România și foarte mult din Italia, unde este crescut mai mult pentru icre negre, dar carnea de sturion nu este pe lista de preferințe a italienilor.

Atuul principal, pentru cei care se hotărăsc în ultimul moment să meargă la o petrecere pe plajă, este faptul că de pe uscat, din portul de la Jurilovca, se merge cu barca rapidă doar 20 de minute, mai puțin decât spre orice altă destinație din Delta Dunări, unde se ajunge doar pe apă. Cum seria acestor petreceri din minivacanța de 1 Mai abia a început la Gura Portiței, iar în zilele următoare se anunță vreme bună, gazdele de la resortul dintre Deltă și mare se așteaptă la un număr mare de vizitatori. Cei care vor să stea chiar mai mult au și unde să se cazeze, resortul având acum un grad de ocupare de aproape 70%.

Totul este altfel, dar păstrează tradiția

La Gura Portiței s-a sărbătorit 1 Mai cu mult storceac, inclusiv la barul de pe plajă – pentru că aici este o altfel de atmosferă de Ziua Muncii, cu altfel de plajă, cu altfel de „beach-bar” și altfel de meniu tradițional față de cel consacrat în ultimele decenii. Beach-barul e „Kotiga”, nu e rulotă, ci kotigă pentru cai, transformată în bar, iar meniul nu e de fast-food, ci tradițional. Restul meniului se servește la restaurantul resortului, unde în această seară va fi și prima petrecere cu DJ, iar în serile următoare, mâine și poimâine, vor fi organizate alte evenimente pentru turiștii cazați în resort, în această minivacanță.

Astăzi, pe lângă cei peste 170 de turiști cazați la resortul Gura Portiței, aici au mai ajuns peste 100 de vizitatori care s-au bucurat de petrecerea de pe plajă și de mâncarea cu specific tradițional preparată direct pe plită, la kotigă – mai ales storceac și chefal pe plită, cu mujdei și mămăligă, un altfel de meniu pentru 1 Mai Muncitoresc.

Resortul Gura Portiței este înconjurat de zona strict protejată în Rezervația Biosferei Delta Dunării, chiar dacă nu este Delta propriu-zisă, ci o parte de grind care a păstrat natura virgină, în mare măsură. Zona a fost închisă artificial, în anii '70, apoi îndiguită, în anii '80, pentru construirea zonei de agrement. După 2012, vechile căsuțe de lemn și cherhanaua au fost înlocuite cu noi construcții pentru spații de cazare și restaurante, la standarde internaționale, pentru a răspunde pretențiilor turiștilor care caută astfel de locuri, cu toate dotările, dar departe de civilizație. Investiția depășește 12 milioane de euro, iar proprietarul și-a dorit să păstreze cât mai mult din specificul local, dar să și ofere cât mai mult din luxul contemporan, simultan.

Resortul Gura Portiței le oferă acces la plajă și vizitatorilor care nu sunt cazați, pe baza unui voucher de 100 de lei care se poate cumpăra la debarcare. Cu vucherul se poate cumpăra mâncarea și băutura la beach-bar sau la restaurantul principal al resortului, dar pentru acesta din urmă este nevoie de rezervare, anticipat.

Programul artistic de astăzi a fost susținut de DJ Sorin Lupașcu – Vinyl Retro Party - Beach Bar, care va fi la fel de captivant și mâine, pe plaja de la Gura Portiței. O altă petrecere este cu Ionuț Galani și formația Asteria, cu muzică grecească și dansuri, iar seara se termină cu Radu Captari - muzică de suflet – de la ora 21:00. Sâmbătă, de la ora 20:30, resortul a pregătit pentru vizitatori un concert al trupei Juraveli - muzică tradițională și veselie.

După această minivacanță de 1 Mai, resortul de la Gura Portiței va fi deschis în fiecare weekend, până în iunie, iar după Rusalii va rămâne deschis permanent. În această vară, în fiecare weekend va fi organizat aici câte un eveniment muzical. De Rusalii va concerta Nicu Alifantis, apoi, în următoarele weekenduri, Pavel Stratan, trupa Fără Zahăr, Mircea Baniciu și mulți alți artiști foarte cunoscuți și iubiți de public.

