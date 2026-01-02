x close
4 țări UE oferă avantaje persoanelor care vor să se mute în zonele rurale

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   23:15
Sursa foto: Unele țări UE derulează programe menite să atragă noi locuitori.

Europa rurală este grav afectată de depopulare, astfel că unele țări UE oferă sume generoase pentru reabilitarea locuințelor vechi, precum și opoprtunități de afaceri persoanelor dornice să se mute în sate.

Irlanda oferă până la 70.000 euro pentru cei care aleg o casă abandonată. Programe similare există și în Italia, Spania sau Scoția.

Inițiativele vizează zone izolate, cu subvenții, chirii reduse și sprijin pentru afaceri. Aplicațiile rămân deschise în 2026.

Irlanda: 70.000 € pe insule

Programul guvernamental Our Living Islands oferă granturi de 50.000 € standard, pentru locuințe nelocuite de cel puțin doi ani, și pot ajunge la 70.000 € pentru casele foarte deteriorate. Beneficiari sunt cei care se mută timp de cel puțin 5 ani în aceste imobile. 

Sunt oferite subvenții lunare pentru familii - 600 de euro pentru primul copil și 400 de euro pentru următorii copii până la împlinirea vârstei de cinci ani. Persoanele care doresc să își deschidă o afacere într-o localitate mică pot primi până la 20.000 de euro, cu condiția ca aceasta să creeze locuri de muncă la nivel local.

Italia: Toscana și Sardinia, pachete familiale

Localitatea Radicondoli (Toscana) oferă 400.000 € pentru cumpărarea de locuințe, subvenții pentru energie verde și pentru studenți. Noii veniți trebuie să locuiască aici cel puțin 10 ani iar chiriașii 4 ani. 

Spania: afaceri în sate

Programul Holapueblo conectează antreprenorii cu mediul rural: oferă locuințe ieftine, joburi și afaceri.

Volver al Pueblo oferă terenuri/locuri de muncă rurale.

Scoția: job exotic pe insulă sălbatică

Scottish Wildlife Trust angajează pădurar pe insula Handa: 5.000 €/lună + cazare gratuită. Trebuie monitorizate păsările marine într-un paradis izolat (acces doar cu barca), potrivit observatornews.ro.

Subiecte în articol: renovare ue case vechi zone rurale
