4 țări UE oferă avantaje persoanelor care vor să se mute în zonele rurale

Irlanda oferă până la 70.000 euro pentru cei care aleg o casă abandonată. Programe similare există și în Italia, Spania sau Scoția.

Inițiativele vizează zone izolate, cu subvenții, chirii reduse și sprijin pentru afaceri. Aplicațiile rămân deschise în 2026.

Irlanda: 70.000 € pe insule

Programul guvernamental Our Living Islands oferă granturi de 50.000 € standard, pentru locuințe nelocuite de cel puțin doi ani, și pot ajunge la 70.000 € pentru casele foarte deteriorate. Beneficiari sunt cei care se mută timp de cel puțin 5 ani în aceste imobile.

Sunt oferite subvenții lunare pentru familii - 600 de euro pentru primul copil și 400 de euro pentru următorii copii până la împlinirea vârstei de cinci ani. Persoanele care doresc să își deschidă o afacere într-o localitate mică pot primi până la 20.000 de euro, cu condiția ca aceasta să creeze locuri de muncă la nivel local.

Italia: Toscana și Sardinia, pachete familiale

Localitatea Radicondoli (Toscana) oferă 400.000 € pentru cumpărarea de locuințe, subvenții pentru energie verde și pentru studenți. Noii veniți trebuie să locuiască aici cel puțin 10 ani iar chiriașii 4 ani.

Spania: afaceri în sate

Programul Holapueblo conectează antreprenorii cu mediul rural: oferă locuințe ieftine, joburi și afaceri.

Volver al Pueblo oferă terenuri/locuri de muncă rurale.

Scoția: job exotic pe insulă sălbatică

Scottish Wildlife Trust angajează pădurar pe insula Handa: 5.000 €/lună + cazare gratuită. Trebuie monitorizate păsările marine într-un paradis izolat (acces doar cu barca), potrivit observatornews.ro.