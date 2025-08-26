5 cele mai sigure țări din lume în 2025

Războaiele globale escaladează, securitatea la frontiere se înăsprește, iar tensiunile comerciale continuă să crească. Conform Indicelui Global al Păcii (GPI) din 2025, numărul conflictelor statale a atins cel mai înalt nivel de la al Doilea Război Mondial, trei izbucnind doar în acest an. Multe țări răspund cu o militarizare sporită.

Totuși, în ciuda acestor statistici sumbre, unele națiuni continuă să acorde prioritate păcii. GPI, produs de Institutul pentru Economie și Pace, urmărește 23 de indicatori, de la conflicte externe și cheltuieli militare până la măsuri de siguranță și securitate, precum terorismul și omuciderea. Țările clasate în fruntea indicelui au fost remarcabil de sigure timp de aproape două decenii, demonstrând stabilitatea pe care politicile pașnice o pot aduce pe termen lung.

Islanda

Clasată pe primul loc din 2008, Islanda rămâne cea mai pașnică națiune din lume, lider în toate cele trei domenii: siguranță și securitate, conflict și militarizare. A înregistrat chiar și o îmbunătățire de 2% în acest an, mărind decalajul față de țara de pe locul următor.

Acest sentiment de siguranță este integrat în viața de zi cu zi. „Deși condițiile meteorologice dure, mai ales iarna, nu creează întotdeauna un sentiment de siguranță, comunitatea ajută”, a spus Inga Rós Antoníusdóttir, născută în Islanda și director general al Intrepid Travel North Europe. „Poți merge singur noaptea, în mare parte fără griji; vei vedea bebeluși dormind liniștit în cărucioare în fața cafenelelor și magazinelor, în timp ce părinții lor se bucură de o masă în oraș sau fac comisioane; iar poliția locală nu poartă arme.”

Meritul este al politicilor de egalitate de gen pentru că le permit femeilor să se simtă în siguranță. „Egalitatea de șanse și sistemele sociale robuste creează o societate mai dreaptă și mai sigură pentru toată lumea.

„Mergeți la o baie într-o piscină geotermală și discutați cu străini în cada cu hidromasaj; faceți drumeții pe un munte, fie că este vorba de o după-amiază escaladând Muntele Esja chiar lângă Reykjavik sau de o drumeție de mai multe zile în zonele muntoase”, a spus aceasta „Adevărata Islandă se găsește în scena sa muzicală și artistică înfloritoare, în natură, departe de principalele obiective turistice și în orice fel de vreme.”

Irlanda

Deși marcată de conflicte de-a lungul sfârșitului secolului al XX-lea, Irlanda de astăzi continuă să pună pacea în prim-plan. A primit scoruri deosebit de mari pentru reducerea militarizării de la an la an și s-a clasat ca una dintre țările cu cele mai puține conflicte interne și internaționale în desfășurare. De asemenea, s-a plasat în top 10 pentru siguranța și securitatea societății, cu percepții scăzute ale criminalității și violenței. Oamenii au grijă unii de alții.

Acest sentiment se extinde în întreaga țară pentru locuitori. „Un profund sentiment de comunitate și prietenie te face să te simți binevenit și în largul tău, indiferent dacă te afli într-un oraș mic sau într-un oraș mare”, spune Jack Fitzsimons, rezident al orașului Kildare și director de experiențe la Castelul Kilkea. El constată că sistemele puternice de sprijin social și accentul pus pe bunăstarea comunității reduc, de asemenea, inegalitatea și tensiunea. „Oamenii au grijă unii de alții aici”, a adăugat el. „Este genul de loc în care poți cere ajutorul unui străin și acesta va face tot posibilul pentru tine.”

Pe scena globală, țara menține o neutralitate militară (ceea ce o împiedică să fie membru oficial al NATO) și are o preferință pentru utilizarea diplomației pentru a rezolva conflictele. Pe plan intern, țara prioritizează conservarea peisajelor și a siturilor sale culturale, și se asigură că turiștii se simt întotdeauna bineveniți. „Încă mă uimește cât de surprinși sunt oaspeții de cât de prietenoși sunt irlandezii. Face parte din structura noastră deoarece avem un simț înnăscut al ospitalității față de vizitatorii de peste hotare”, a spus Fitzsimons.

Natura relaxată a Irlandei duce, de asemenea, la un sentiment de pace. „Nu ești niciodată departe de un castel, o plimbare liniștită prin pădure sau un concert de muzică tradițională într-un pub confortabil”, a spus Fitzsimons. „Viața se desfășoară într-un ritm mai relaxat aici, iar oamenii încă apreciază conversațiile și povestirile. Această conexiune umană iese cu adevărat în evidență.”

Noua Zeelandă

Anul acesta, Noua Zeelandă a urcat două locuri, ajungând pe locul trei, datorită îmbunătățirilor în domeniul siguranței și securității, precum și a numărului mai mic de demonstrații și atacuri teroriste.

Fiind o națiune insulară din Pacific, geografia Noii Zeelande îi oferă protecție naturală împotriva conflictelor externe, dar politicile sale interne oferă și locuitorilor un sentiment de pace. „Legile privind armele din Noua Zeelandă sunt printre cele mai stricte din lume, ceea ce contribuie la sentimentul de siguranță”, a declarat Mischa Mannix-Opie, neozeelandeză. Ea observă că este un loc unde copiii merg pe jos la școală, oamenii își lasă ușile descuiate, iar șoferii se opresc pentru a ajuta dacă un vehicul este defect pe marginea drumului. „Există o încredere generală în ceilalți și în sistemele din jurul tău, ceea ce creează un adevărat sentiment de comunitate în viața de zi cu zi.”

Dincolo de puternica plasă de siguranță socială și accesul la asistență medicală universală, neozeelandezii își prețuiesc legătura cu natura, fie că este vorba de plimbări pe plajă, drumeții în tufișuri sau un pahar de vin sub stele. Sentimentul de comunitate înseamnă, de asemenea, multe festivaluri și evenimente pentru toate vârstele, cu accent pe medii prietenoase cu familiile. Deși mulți vizitatori vin pentru peisaj, adesea sentimentul de siguranță și apartenență la comunitate este cel care lasă o impresie de durată.

„Dincolo de peisajele de carte poștală, Noua Zeelandă are o adevărată profunzime. Oamenii sunt autentici, cultura maori este bogată și omniprezentă, iar ritmul mai lent al vieții îți poate schimba cu adevărat perspectiva”, spune Mannix-Opie.

Austria

Austria a coborât un loc anul acesta, ajungând pe locul patru, dar a rămas în continuare clasată pe un loc fruntaș în toate domeniile. La fel ca Irlanda, Austria adoptă o politică de neutralitate impusă de constituție, împiedicând-o să se alăture alianțelor militar,e precum NATO. Acest lucru permite țării să își concentreze atenția și resursele pe plan intern.

„Politica de neutralitate a Austriei, care durează de zeci de ani, înseamnă că națiunea investește în poporul său, în loc să se confrunte cu conflicte”, spune Armin Pfurtscheller, proprietarul unui hotel. „O plasă de siguranță socială puternică, asistență medicală de talie mondială și o educație excelentă promovează stabilitatea și încrederea.” El locuiește în Neustift, în Valea Stubai, unde oamenii se plimbă de-a lungul râului Ruetz la miezul nopții, casele rămân descuiate, iar bicicletele stau nelegate în fața cafenelelor. „Siguranța nu este doar o statistică, șa se simte viața.”

Pfurtscheller observă, de asemenea, acest sentiment de ușurință în rândul oaspeților care vin să stea în vale. „După câteva zile, umerii lor se lasă, stresul dispare și dorm ca în copilărie”, a spus el. „Încep să observe sunetul râului, felul în care lumina se schimbă pe munți și simpla bucurie de a respira adânc. Acesta este cel mai mare sentiment de siguranță pe care îl oferă acest loc: certitudinea că aici ești liber să fii pur și simplu.”

Singapore

Menținându-și poziția pe locul șase, orașul-stat Singapore este singura țară asiatică din top 10 (Japonia și Malaezia ocupă locurile 12 și, respectiv, 13). Se clasează deosebit de sus în ceea ce privește siguranța și securitatea, chiar dacă menține unul dintre cele mai ridicate niveluri de cheltuieli militare pe cap de locuitor din lume, depășit doar de Coreea de Nord și Qatar.

Lipsa conflictelor continue și a securității interne duc la un puternic sentiment de siguranță pentru majoritatea locuitorilor. „Merg pe jos noaptea târziu și nu mă tem. Mersul pe jos spre casă nu este copleșitor sau provocator de anxietate, așa cum este în majoritatea orașelor mari”, spune rezidenta Xinrun Han. „Există 100% confort și încredere reciprocă în sistem, ceea ce creează un mediu calm, grijuliu și liniștit.”

Poziția conservatoare a Singaporelui privind protecția persoanelor LGBT+ limitează unele libertăți, căsătoria între persoane de același sex fiind încă interzisă, însă progresul social este vizibil prin evenimente precum festivalul Pink Dot, aflat în plină expansiune. Mulți au raportat că s-au simțit mai în siguranță la mitingul din acest an decât în ​​deceniile trecute, pe măsură ce tinerii singaporezi insistă pentru o acceptare mai largă, potrivit bbc.com.

Han recomandă vizitatorilor să îmbrățișeze libertățile care vin odată cu securitatea, cum ar fi plimbarea de-a lungul râului la ora 02:00, mâncarea de la un vânzător ambulant de mâncare nocturnă sau vizitarea parcului după lăsarea întunericului. „Totul pare foarte liber, fie că ești rezident sau doar vizitezi.”

Top 10 țări în Indicele Global al Păcii din 2025

1. Islanda

2. Irlanda

3. Noua Zeelandă

4. Austria

5. Elveția

6. Singapore

7. Portugalia

8. Danemarca

9. Slovenia

10. Finlanda