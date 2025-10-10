Atenție unde călătoriți. Cutremur major în Filipine

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Filipine asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile locale, un cutremur cu magnitudinea de 7.6 grade pe scara Richter a avut loc vineri, ora 9.43, în provincia Davao Oriental.

A fost emisă o avertizare de tsunami, cu recomandare de evacuare imediată, pentru zonele de coastă ale următoarelor provincii - Insulele Dinagat, Surigao Del Norte, Surigao Del Sur, Davao Oriental.

Cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele de risc și să urmărească cu atenție mesajele transmise de autorităţile locale.

MAE recomandă cetăţenilor români consultarea paginilor de Internet: https://tsunami.phivolcs.dost.gov.ph/Tsunami_Information/2025_Tsunami_Information/Oct/10/20251010_0143z_Advisory3_1.html, https://manila.mae.ro/ și www.mae.ro.

Totodată, MAE reamintește cetăţenilor români că în Republica Filipine sunt frecvente fenomenele naturale extreme: erupții vulcanice, cutremure, taifunuri, tsunami, inundații, care pot crea serioase riscuri de călătorie.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Manila: +63288439014, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Filipine: +639178170939.