Avantajele și capcanele AI în căutarea celei mai bune destinații de vacanță

În turism, AI a devenit deja un instrument foarte util pentru unii, dar și o capcană pentru cei care nu știu să verifice informația. Anul acesta a-nceput chiar cu un scandal legat de blogul unei agenții de turism din Australia care a folosit necontrolat AI, iar clienții au fost trimiși într-un loc inexistent - la „liniștitele” izvoare termale din nordul Tasmaniei, pe care le-a creat AI, doar în mediul virtual, în timp ce compania a lăsat-o să administreze blogul, fără factorul uman la „cenzură”. Diferența esențială dintre o agenție de turism care poate lucra cu AI, pentru a reduce o mare parte din timpul dedicat căutărilor, și turiștii care caută destinații pe internet, fără să verifice dacă ele există în realitate, este chiar priceperea la verificarea știrilor false. Și în România sunt agenții de turism care folosesc AI, dar numai pentru a gestiona mai repede o cantitate mare de informații care apoi sunt verificate.

Tasmania Tours este prima agenție de turism internațională care „a luat țeapă” de la AI, crezând că își poate lăsa blogul „pe mâna” roboților, renunțând la factorul uman în crearea recomandărilor. Rezultatul a fost dezastruos, chiar în prima lună a acestui an, când mai mulți turiști au mers să caute „Izvoarele Termale Weldborough”, despre care se spunea că oferă „o evadare pașnică” în pădurile din nord-estul Tasmaniei, o insulă a Australiei. Proprietarul agenției Australian Tours and Cruises din New South Wales, care operează Tasmania Tours, Scott Hennessey, a recunoscut eroarea, iar pe piața internațională a turismului deja se iau măsuri pentru a nu exista alte situații de acest gen.

„Țepe” se pot da și fără inteligență artificială, cu recomandări de cazări sau destinații care nu există. În România au fost mai multe cercetări penale, în ultimii 10 ani, pentru vânzarea unor locuri de cazare în vile care nu există, pe care turiștii le-au căutat pe internet și nu printr-o agenție de turism, plătind vacanțe în conturi bancare ale unor necunoscuți, dar situația creată de AI este una de noutate, pentru că arată cât de creduli au ajuns oamenii, deși știu, teoretic, de ce este necesară verificarea din mai multe surse.

Insula inexistentă creată de AI pe blogul agenției de turism din Australia nu este singura astfel de invenție care poate fi o capcană pe internet. Deja AI a creat locuri și clădiri care de fapt nu există în realitate și care strâng zilnic sute de aprecieri din partea celor care le găsesc în mediul virtual și nu le verifică. Unii nu sunt neapărat interesați să cumpere ceva sau să meargă în acele locuri, dar alții ajung să creadă în existența acelor povești, fără să mai caute alte surse de informare, pentru că zilnic sunt bombardați cu o cantitate prea mare de informație și cad pradă scornelilor Inteligenței Artificiale.

Tehnologia se poate folosi fără a elimina factorul uman

Există, însă, și posibilitatea reală de a folosi AI în programele turistice, dacă se fac toate verificările necesare. Cristian Pandel, CEO-ul agenției Christian Tour, lider de piață în România, a explicat cum folosește Inteligența Artificială pentru a crea noile programe turistice, dar pentru acest instrument are și două mari avantaje: lucrează în acest domeniu de 30 de ani, având o experiență foarte mare, iar după ce folosește acest instrument util, verifică foarte bine toate informațiile generate de AI. De asemenea, agenția a adăugat ofertei pentru turiști o componentă informatică foarte utilă, mai ales pentru cei care preferă să-și personalizeze singuri vacanțele.

„Noi avem sistemul nostru informatic propriu, care este o inovație în sine. De exemplu, dacă alegi o vacanță în Antalya în acest sistem informatic, atunci când intri în aplicația noastră poți alege hotelul și zborul, locul în avion”, a explicat acesta. Sistemul informatic poate crea, de asemenea, pachete turistice, pornind de la cerințele celor care accesează aplicația, însă aplicația nu a eliminat factorul uman, agenții de turism și nici rețeaua de agenții fizice din țară, unde totul se desfășoară ca până acum. De asemenea, cu ajutorul noilor tehnologii, o agenție de turism poate face și simulări pentru a vedea dacă un anumit traseu se poate face într-o zonă pe care ar dori să o vândă ca destinație de vacanță, astfel încât nu se mai pierde timp pe teren, dacă rezultatele generate de AI nu arată eficiența acelui traseu turistic.

Noile tehnologii sunt folosite pentru biletele de avion

AI este un instrument foarte eficient și atunci când e folosit de companii care vând zboruri cu avionul, integrând toate datele companiilor și simulările legăturilor între avioane într-o aplicație online. Matei Psatta, reprezentantul Vola.ro, a explicat, pentru Jurnalul, cum se folosește Inteligența Artificială pentru a ajuta clienții să găsească cele mai bune variante de zbor, în timp record.

„AI poate fi un instrument extrem de util în turism, dacă este conectat la surse de date reale și actualizate. De exemplu, instrumente precum AI Deal Finder, disponibil în aplicația GoVola, arată cum AI-ul poate fi folosit într-un mod inteligent pentru a găsi rapid zboruri și opțiuni reale, fără a inventa informații. Practic, AI devine un asistent care procesează datele aflate în sistemele noastre de rezervări, nu un generator de știri sau povești fictive. În plus, utilizatorul economisește timp și poate lua decizii mai bine informate, având posibilitatea de a compara opțiunile și de a-și alege varianta care i se potrivește cel mai bine”, spune acesta.

Conectarea la surse reale de informații

Lucrând de mult timp cu noile tehnologii, reprezentantul Vola atrage atenția asupra pericolelor din mediul online pentru cei neavizați. „Problema apare atunci când AI-ul nu este conectat la surse de date verificate și generează conținut doar pe baza modelelor lingvistice. Soluția este să folosim instrumente care sunt legate direct de inventarul real al operatorilor de zbor sau de destinații, astfel încât recomandările să fie corecte. Chiar și atunci când tehnologia generează sugestii sau recomandări, verificarea umană rămâne esențială pentru a asigura corectitudinea și siguranța informațiilor”, a mai explicat Matei Psatta.

Foarte important este că primul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă publicul larg despre diferența între un profesionist care folosește AI și avalanșa de informații false de pe internet este experiența și verificarea informației.

„Un profesionist care folosește AI știe să filtreze datele și să se bazeze pe surse reale, precum disponibilități și prețuri actualizate. În schimb, pe internet circulă cantități uriașe de conținut generat automat, care poate fi fals sau inexact. Instrumente ca AI Deal Finder arată cum tehnologia poate fi folosită corect, pentru a sprijini deciziile reale de călătorie, fără a induce în eroare utilizatorul”, mai spune Psatta.



