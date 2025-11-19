Oranjeria baronului de Brukenthal, preferata turiștilor străini care vizitează Sibiul

Urmașii vest-europenilor care vizitau Transilvania, la invitația baronului Samuel von Brukenthal, cu peste două secole în urmă, vin astăzi în același loc unde erau găzduiți străbunii lor - la reședința de vară a baronului, de la Avrig. Brukenthal a construit două palate identice, la Sibiu și la Avrig, cel de-al doilea fiind reședința de vară care devenise faimoasă la sfârșitul secolului al XVIII-lea prin grădinile cu plante exotice, inclusiv portocali și lămâi. Iar Oranjeria a fost redată circuitului turistic, în ultimele două decenii, atrăgând astăzi mai ales vizitatorii străini care preferă cazarea în clădiri cu istorie. Palatul de la Avrig și fosta Oranjerie - reclădită astăzi de la zero - sunt preferate de cei care vizitează Sibiul și zonele învecinate, pentru o experiență exclusivistă, destinată în trecut nobilimii din Europa.

Grădinile baronului de Brukenthal au renăscut astăzi, iar fosta Oranjerie a palatului de la Avrig este un boutique hotel cu istorie bogată, preferat de vizitatorii obișnuiți cu rețeaua internațională de vile, castele și palate introduse în circuitul turistic.

Palatul de la Avrig nu este doar un obiectiv istoric, ci un ansamblu arhitectural ce a conservat unul dintre cele mai faimoase parcuri amenajate din Europa, care astăzi le oferă oaspeților zone de relaxare, evenimente și cazare ca pe vremea nobililor de acum 200 de ani. Palatul și Oranjeria de la Avrig - reședința de vară a guvernatorului Transilvaniei - se află în partea de sud a Transilvaniei, fiind astăzi un loc romantic pentru excursii și vacanțe, în mijlocul parcului baroc al reședinței baronului. Aici au fost amenajate camere de oaspeți care readuc stilul opulent al sfârșitului de secol XVIII, cu elemente moderne, în camere VIP și apartamente personalizate, iar viața la palat este redată publicului de astăzi în toată strălucirea de altădată.

Nu doar decorațiunile sunt și azi în stil baroc, ci întregul ansamblu, înconjurat de vechea grădină care a fost readusă la aproape aceeași strălucire pe care o avea la început.

Reşedinţa de vară a baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803), guvernator al Transilvaniei, a fost construită la Avrig în secolul XVIII, între anii 1760-1780, în stilul baroc târziu, cu influenţe vieneze. Ansamblul include palatul propriu-zis, aripi laterale, dependinţe şi un parc larg amenajat în terase, până în lunca râului Olt.

Un muzeu în toată regula

Ansamblul este supranumit „micul Schönbrunn al Transilvaniei” datorită influenţei stilistice şi scalei sale. Clădirea principală are formă de „U” - corp central și două aripi -, fiind orientată spre parcul care găzduia vechea Oranjerie. Faţada principală a palatului - care este copia celui de la Sibiu - include un portal în stil baroc, alei, terase, fântâna arteziană, parter amenajat cu lux, interior decorat cu elemente baroce.

Parcul palatului de la Avrig este amenajat pe mai multe terase ce coboară spre râul Olt. Include și astăzi o grădină franceză, grădina engleză, grădina olandeză, o fântână, alei, podețe ca în povești și specii rare de arbori. În parc existau elemente exotice pentru epoca în care a fost amenajat ansamblul, cu smochini, curmali, ananas, plante de cafea și multe alte specii exotice care fuseseră aclimatizate de baronul de Brukenthal în Transilvania, pentru a-și impresiona prietenii din întreaga Europă.

De altfel, acest loc devenise un punct de atracție pentru nobilimea acelei perioade, cei mai importanți oameni ai Europei fiind invitați periodic de guvernatorul Transilvaniei la petrecerile pline de fast de la Avrig. Palatul şi complexul au fost restaurate parţial şi oferă acces publicului, astăzi, pentru tururi de vizitare.

Condiții ca pentru oaspeții din vechime ai baronului

Camerele pentru oaspeți și restaurantul cu preparate din bucătăria românească și din cea internațională se află pe locul fostei Oranjerii - 23 de camere personalizate și 8 într-o vilă de lux care se învecinează cu incinta palatului. Aici este și locul preferat al multor organizatori de evenimente, atât private, cât și de business, având toate elementele necesare pentru a primi grupuri mari - inclusiv săli de conferințe și zone de wellness, piscine și SPA, iar oaspeții cazați au acces gratuit la piscina exterioară, la jacuzzi și saună.

Întreaga incintă funcționează și ca muzeu, iar vizitatorii pot descoperi aici o expoziție de obiecte din sticlă, o colecție medievală și una săsească - toate redând o adevărată călătorie în timp pentru cei care vor să cunoască istoria Transilvaniei.

Introdus în rețeaua cafenelelor istorice

Din martie 2023, Schlosscafé Brukenthal și restaurantul din complexul baroc din Avrig fac parte din renumita rețea europeană de cafenele istorice. Ruta cafenelelor istorice este una dintre cele 48 de rute culturale ale Consiliului Europei și a fost certificată oficial în iunie 2022. Cafeneaua în stil baroc poate fi vizitată și „experimentată” la Castelul Brukenthal.

Pornind chiar din acest punct, de la fosta reședință de vară a baronului de Brukenthal, România a intrat în circuitul internațional „Historic Cafes Route”, din anul 2023, iar astfel, țara noastră va beneficia de o vizibilitate din ce în ce mai mare pe harta internațională a turismului cultural.

Până acum s-au înscris pe lista cafenelelor istorice 11 localuri din Transilvania, iar în următoarea perioadă se vor putea înscrie și altele, urmând să treacă printr-un proces de evaluare și să fie votate ca viitoare membre sau respinse.

Totul se face pe baza unei documentații care să ateste apartenența clădirilor în care funcționează la viața culturală europeană. Este un proiect al Consiliului Europei care a fost adus în România de proprietarul primei cafenele înscrise în circuitul cultural, la Palatul Brukenthal din Avrig - Arnold Klingeis, acesta devenind ambasadorul HCR Europa în țara noastră.

Arnold Klingeis este cel care a făcut demersurile și pentru înscrierea în circuitul european a primelor cafenele, toate din Transilvania, pentru că la începutul creării circuitului din România s-a ocupat personal de documentare și de evaluare, mergând către cei care s-au înscris, dar pot adera la acest circuit și localuri istorice din alte zone ale României.

