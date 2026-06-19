Lanțurile hoteliere din Bulgaria au strategii pentru atragerea românilor

Succesul litoralului bulgăresc se bazează pe o combinație între investiții constante, profesionalizarea managementului hotelier și colaborarea strânsă dintre hotelieri și partenerii de distribuție. Marile grupuri hoteliere din Bulgaria investesc constant în servicii premium, concepte Ultra All Inclusive, infrastructură de wellness și experiențe dedicate familiilor, lansând oferte foarte convenabile pentru români, prin agențiile partenere din țara noastră. Evoluția ofertelor și a serviciilor a fost observată și de turiștii români, care reprezintă astăzi una dintre cele mai importante piețe pentru litoralul bulgăresc. Creșterea cererii pentru hotelurile de 4 și 5 stele, pentru resorturile premium și pentru vacanțele planificate din timp a determinat consolidarea relațiilor dintre marii hotelieri bulgari și touroperatorii specializați din România.

Pe măsură ce turiștii români devin tot mai exigenți și mai orientați către calitate, rolul marilor grupuri hoteliere și al parteneriatelor strategice va deveni și mai important în dezvoltarea pieței turistice din regiune.

Marile lanțuri hoteliere au adus în Bulgaria know-how internațional, standarde ridicate de servicii și investiții consistente, contribuind la transformarea litoralului bulgăresc într-una dintre cele mai competitive destinații de vacanță din Europa de Est.

Printre cele mai importante grupuri și branduri hoteliere se numără: Albena – operatorul celei mai mari stațiuni integrate de pe litoralul bulgăresc, cu zeci de hoteluri și facilități proprii. Grifid Hotels – unul dintre cele mai puternice branduri premium din Nisipurile de Aur. HVD Hotels & Resorts – specializat în servicii Ultra All Inclusive și resorturi premium. Melia Hotels International și brandurile Sol Hotels operate în Bulgaria. RIU Hotels & Resorts. Hyatt Hotels Corporation prin brandul Dreams Resorts & Spas, DIT Hotels, MPM Hotels, Prestige Hotels & Resorts, Festa Hotels și A Hotels.

„Aceste grupuri au schimbat radical standardele de pe litoralul bulgăresc, investind în renovări, servicii personalizate, gastronomie internațională și facilități dedicate familiilor, transformând Bulgaria într-una dintre cele mai competitive destinații estivale din Europa de Est. Alături de grupurile bulgare consacrate precum Albena, Grifid sau HVD, prezența unor branduri internaționale precum RIU Hotels & Resorts, Melia Hotels International și, mai recent, Hyatt prin brandul Dreams Resorts & Spas, confirmă maturizarea industriei hoteliere bulgare”, explică reprezentanții agenției de turism Iri Travel, din România, specializată pe zona litoralului din România și Bulgaria, începând cu anul 2018. Cel mai recent parteneriat a fost semnat de agenție cu Hyatt Inclusive Collection, care dezvoltă segmentul vacanțelor premium pe litoralul bulgăresc.

Parteneriatul vine într-un moment favorabil pentru piața turistică regională, Bulgaria continuând să fie una dintre cele mai apreciate destinații externe pentru turiștii români, datorită accesibilității, raportului excelent calitate-preț și investițiilor constante în infrastructura hotelieră.

„Turiștii români caută tot mai mult experiențe complete, servicii de calitate și hoteluri operate de branduri internaționale recunoscute. Hyatt Inclusive Collection reprezintă o garanție a standardelor ridicate de ospitalitate, iar Bulgaria oferă în continuare unul dintre cele mai competitive produse turistice din Europa pentru segmentul vacanțelor la mare”, a explicat Lucian Bădîrcea, CEO Iri Travel.

Grupul hotelier deține unități de cazare situate în două dintre cele mai importante destinații de vacanță de la Marea Neagră – Sunny Beach și Obzor (Secrets Sunny Beach Resort & Spa – resort premium Adults Only (+18); Alua Sunny Beach Resort & Spa; AluaSoul Sunny Beach; Alua Helios Bay; AluaSun Helios Beach. Aceste hoteluri oferă concepte adaptate familiilor, cuplurilor, grupurilor de prieteni, turiștilor individuali și segmentului premium, punând accent pe experiențe all inclusive moderne, servicii personalizate, wellness și gastronomie internațională.

Evoluția pozitivă este susținută de accesibilitatea destinației, raportul excelent calitate-preț și parteneriatele solide dezvoltate pe piața românească. Colaborarea strânsă cu touroperatorii, agențiile de turism și clienții corporate din România contribuie semnificativ la consolidarea prezenței brandurilor Hyatt pe litoralul bulgăresc. Reprezentanții companiei estimează că această tendință de creștere se va menține și în sezonul 2026, pe fondul interesului tot mai mare pentru vacanțe premium și experiențe all inclusive de calitate.

Parteneriatele aduc avantaje turiștilor

Pentru agenția de turism, colaborarea cu marile grupuri hoteliere reprezintă mult mai mult decât un simplu contract comercial. În primul rând, parteneriatele directe permit acces la cele mai bune condiții comerciale, la alocări garantate de camere și la oferte exclusive pentru turiștii români.

Într-o perioadă în care cererea pentru hotelurile premium este în creștere accelerată, aceste avantaje devin decisive. În al doilea rând, touroperatorul spune că aceste colaborări strategice sunt importante pentru turiștii români, care beneficiază de cele mai bune oferte.

Astăzi, multe hoteluri bulgărești investesc în personal vorbitor de limba română, meniuri adaptate, canale TV românești și servicii dedicate turiștilor veniți din România. Segmentul premium este noul motor al creșterii, spun touroperatorii din România care vând cel mai bine ofertele la 5 stele ultra all inclusive, după o perioadă anterioară în care erau mai căutate cele de 4 stele, all inclusive.

„Una dintre cele mai importante schimbări observate în ultimii ani este orientarea turiștilor români către segmentul premium. Potrivit datelor prezentate de IRI Travel, rezervările pentru hotelurile de 4 și 5 stele din Bulgaria au crescut cu peste 30%, iar turiștii români au devenit una dintre cele mai importante categorii de clienți pentru resorturile premium de pe litoralul bulgăresc. În acest context, colaborările cu grupuri precum Grifid, HVD, Albena, Hyatt-Dreams sau Melia reprezintă o direcție strategică pentru dezvoltarea portofoliului IRI Travel”, a mai explicat Lucian Bădîrcea.

În acest context, marile grupuri hoteliere din Bulgaria au înțeles foarte bine evoluția pieței românești și au adaptat produsele lor pentru cerințele turiștilor români. Pentru agenția parteneră din România, aceste colaborări reprezintă fundamentul unei creșteri sănătoase și al unei oferte competitive.