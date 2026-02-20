Caraibe britanice și vis latino-american

Între tropice, cutremure, uragane și visuri americane, țările acestea nu trăiesc la jumătate de măsură. Iar eu, deși locuiesc de mai bine de 20 de ani în această zonă rămân tot românul cu valiza plină de întrebări. În mesajele primite de la voi, am fost întrebat și de alte ținuturi exotice din Centroamerica. De-a lungul anilor am fost fie turist, fie cu business în toate țările din această zonă și am observat schimbările prin care au trecut.

San Salvador - orașul care nu se predă

În San Salvador nu ai timp să fii indiferent. Orașul are o energie nervoasă, un fel de vibrație continuă între trecutul complicat și prezentul grăbit. Catedrala din centru, piețele aglomerate, străzile care urcă spre vulcanul El Boquerón - toate spun o poveste despre supraviețuire.

El Salvador a trecut prin război civil, prin ani grei de insecuritate și haos, prin stigmatul bandelor. Și totuși, în ultimii ani, localnicii vorbesc despre schimbare, despre străzi sigure, despre turiști care revin. Despre investiții. Un optimism atent, dar real. San Salvador nu mai seamănă deloc cu ce era în urmă cu 10-15 ani. Localnicii vorbesc de țara lor cu optimism și sunt bucuroși să întâlnească străini. Prima întrebare pe care o pun fiecărui străin este „Cum îți place țara noastră?”, bucuroși că țara lor a redevenit o țară vizitată de turiști străini.

Când le spun că vin din România, zâmbesc și întreabă: „Europa del Este?”. Da, Europa de Est. Și le spun că și noi știm ce înseamnă tranziția, frica, speranța, reconstrucția. În astfel de conversații, distanțele dispar.

Belize - Caraibe cu parfum britanic

Belize este altă lume. Singura țară din zonă unde limba oficială este engleza, moștenire a perioadei coloniale britanice. Aici simți mai mult Caraibele decât America Centrală.

Reciful de corali - al doilea ca mărime din lume - atrage scafandri din toate colțurile planetei. Iar insulițele, „cayes”, par desprinse din broșurile turistice. Dar dincolo de imaginea idilică, Belize trăiește și el dilema dezvoltării: cum să păstrezi paradisul fără să-l vinzi bucată cu bucată?

În Belize City am stat de vorbă cu un profesor care mi-a spus simplu: „Suntem o țară mică, dar suntem mândri. Ne-am adaptat la situațiile prin care am trecut”. M-am gândit atunci la noi, mereu între imperii, mereu adaptându-ne. Belize este un paradis în sine. Jungla încă are locuri în care nu a călcat picior de om.

Costa Rica - liniște molipsitoare

Iar apoi ajung „acasă”, în Costa Rica. Țara fără armată. Țara cu „Pura Vida”. Țara unde democrația a prins rădăcini mai adânci decât în multe colțuri ale lumii. Este țara-model a Americii Centrale, model pe care vecinii încearcă să îl copieze. Nu degeaba i se mai spune „Elveția Americii Centrale”.

San José nu impresionează prin monumentalitate, dar impresionează prin echilibru. Aici discuțiile sunt despre educație, tehnologie, energie verde. Costa Rica și-a construit o identitate diferită: stabilitate politică, protecție a mediului, investiții în oameni.

Sigur, viața a devenit mai scumpă, ca peste tot în lume. Sigur, paradisul are facturi serioase. Dar există o coerență a drumului ales. Și, așa cum v-am mai spus în această pagină, există variante pentru toate buzunarele. Iar după 26 de ani petrecuți între această zonă și Florida, am învățat că stabilitatea nu vine din întâmplare - vine din decizii repetate, chiar dacă uneori pot fi și incomode.

Dragii mei, America Centrală nu este doar un decor exotic. Este un laborator. De viață, de economie, de supraviețuire. Fiecare capitală îți arată altă soluție la aceeași întrebare: cum rămâi demn într-o lume în care marile puteri redesenează hărți?

Iar eu, cu Jurnalul sub braț, continui să privesc, să ascult și să notez. Pentru că, indiferent că suntem la București, la San Salvador sau pe o plajă din Belize, oamenii caută același lucru: siguranță, speranță și un viitor pentru copiii lor. Lumea e mare. Dar poveștile sunt, deloc surprinzător, asemănătoare.

​​Noi ne revedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

