Cele mai poluate plaje din Europa. Cum este litoralul românesc?

Studiul, realizat pe baza monitorizărilor efectuate în peste 22.000 de zone de înot din Uniunea Europeană, Albania și Elveția, a evaluat atât apele de coastă, cât și cele interioare. Analiza a urmărit nivelul bacteriilor care indică prezența materiilor fecale și a apelor uzate, un indicator esențial pentru siguranța înotătorilor.

Unde sunt cele mai poluate ape de coastă

Potrivit raportului, Albania are cea mai slabă calitate a apelor de coastă din Europa. Aproximativ 23% dintre zonele de înot de pe litoralul său au fost încadrate la categoria „proastă”, un procent de peste trei ori mai mare decât cel înregistrat în Estonia, ocupanta locului al doilea în acest clasament, cu 6,7%.

În plus, doar 16% dintre plajele albaneze au primit calificativul „excelent”, mult sub media europeană de 88%. Alte 38% au fost încadrate la categoria „bună”.

La polul opus se află Cipru, Lituania și Slovenia, unde toate zonele de înot de coastă analizate au obținut calificativul maxim, „excelent”.

Majoritatea apelor europene rămân sigure

Raportul arată că, per ansamblu, calitatea apelor de îmbăiere din Europa se menține la un nivel ridicat. Aproximativ 87,4% dintre apele de coastă au fost clasificate drept „excelente” și doar o mică parte au primit calificativul „proastă”.

„În această vară ne putem bucura de beneficiile aplicării solide a regulilor UE privind apele de îmbăiere, care au făcut ca majoritatea apelor noastre să fie suficient de curate pentru înot”, a declarat Leena Yla-Mononen, directoarea Agenției Europene de Mediu.

Unde se situează România?

În timp ce unele țări se confruntă cu probleme serioase de poluare a apelor de coastă, România se află printre statele care nu au nicio plajă clasificată ca fiind „proastă”.

Alături de Belgia, Bulgaria, Letonia și Malta, România figurează astfel în grupul statelor cu rezultate foarte bune în ceea ce privește siguranța apelor de coastă.

Probleme la apele interioare

Dacă litoralul european se prezintă, în general, într-o stare bună, situația este mai complicată în cazul lacurilor și râurilor. La nivel european, 78% dintre zonele de înot interioare au fost evaluate drept „excelente”, însă diferențele dintre țări rămân semnificative.

Spania înregistrează cele mai multe probleme, 11% dintre locațiile de înot interioare fiind clasificate ca „proaste”. Urmează Croația, cu 7,1%, și Franța, cu 6%.

Și țări cu ape de coastă foarte curate, cum este Portugalia, au avut probleme în menținerea siguranței lacurilor și râurilor.

Raportul subliniază că râurile sunt cele mai vulnerabile la poluare. Deși reprezintă doar 5,5% din totalul zonelor de înot monitorizate în Europa, numai 47% dintre acestea au obținut calificativul „excelent”, potrivit a1.ro.

Specialiștii explică faptul că apele de coastă sunt mai ușor de menținut curate datorită curenților marini, care contribuie la dispersarea naturală a poluanților. În schimb, lacurile și râurile sunt mai expuse efectelor activităților umane și acumulării de deșeuri.