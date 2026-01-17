x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Calatorii Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026

Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026

de Redacția Jurnalul    |    17 Ian 2026   •   19:40
Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026
Sursa foto: jurnalul/Etihad este considerată cea mai sigură printre companiile aeriene cu servicii complete

Experții au întocmit clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026. Concret, au fost realizate două topuri în care apar separat companiile aeriene clasice și cele de tipul low-cost.

Cele mai sigure 10 companii aeriene au fost dezvăluite de AirlineRatings.com după o evaluare a 320 de operatori, potrivit Sky News. Experții au plecat de la ideea că accesibilitatea și confortul sunt adesea primele lucruri pe care le iau în considerare călătorii, dar siguranța este la fel de importantă.

Realizatorii topului au luat în considerare factori precum incidentele grave, instruirea piloților și verificările privind siguranța.

Etihad este considerată cea mai sigură printre companiile aeriene cu servicii complete, în timp ce HK Express a ocupat primul loc în clasamentul companiilor aeriene low-cost.

Topul companiilor este următorul: Etihad, Cathay Pacific, Qantas, Qatar, Emirates, Air New Zealand, Singapore Airlines, EVA Air, Virgin Australia și Korean Air.

Topul celor mai sigure companii aeriene low-cost este următorul: HK Express, Jetstar Airways, Scoot, flydubai, EasyJet, Southwest, airBaltic, VietJet Air, Wizz Air Group și AirAsia Group4.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: clasament companii aeriene
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri