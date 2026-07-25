Uită de Paris și Roma! 5 orașe europene oferă experiențe gastronomice ideale pentru o escapadă de weekend

De la gustările tradiționale basce și pastele proaspete italienești, până la experimentele nordice și preparatele portugheze cu fructe de mare, 5 orașe europene oferă experiențe gastronomice ideale pentru o escapadă de weekend.

San Sebastian, Spania – capitala gustărilor basce

Situat pe coasta Țării Bascilor, San Sebastian (Donostia) este considerat un adevărat paradis pentru pasionații de gastronomie. Orașul are una dintre cele mai mari concentrații de restaurante premiate Michelin din lume, însă farmecul său culinar se descoperă cel mai bine pe străzile din centrul vechi, Parte Vieja.

Atracția principală sunt pintxos, versiunea bască a gustărilor spaniole, servite de obicei alături de un pahar de vin local txakoli.

O experiență completă în San Sebastian presupune un „pintxo crawl”: vizitarea mai multor baruri, unde turiștii comandă câte o specialitate înainte de a continua traseul.

Printre preparatele recomandate se numără ardeii locali guindillas, caracatița la grătar și celebrul cheesecake basc ars de la La Viña, desert devenit cunoscut în întreaga lume.

Bologna, Italia – orașul aromelor autentice

Bologna poartă supranumele „La Grassa” („Cea Grasă”), datorită tradiției sale culinare bogate. Spre deosebire de marile orașe italiene dominate de restaurante turistice, Bologna păstrează o cultură gastronomică autentică, bazată pe ingrediente locale și rețete transmise din generație în generație.

Un detaliu mai puțin cunoscut este că celebrul „spaghetti bolognese” nu există în această formă în Italia. Localnicii preferă sosul ragù servit cu tagliatelle proaspete din ou.

Turiștii nu trebuie să rateze cartierul Quadrilatero, unde pot descoperi mortadella cu fistic, parmezan maturat și oțet balsamic de Modena.

Printre preparatele tradiționale se numără tortellini în supă, lasagna verde și piadina – o lipie umplută cu brânză squacquerone și rucola.

Lyon, Franța – alternativa gastronomică la Paris

Pentru cei care își doresc o experiență franceză autentică, Lyon poate fi o alegere mai inspirată decât capitala Franței. Orașul asociat cu celebrul chef Paul Bocuse este considerat una dintre marile capitale culinare ale lumii.

Lyon combină restaurantele rafinate cu tradiționalele bouchons lyonnais, localuri mici și informale unde sunt servite preparate inspirate din bucătăria de familie.

Printre specialitățile locale se află quenelles – găluște fine de știucă servite cu sos cremos –, cârnații tradiționali și supa de ceapă în stil lyonez.

O oprire recomandată este piața acoperită Les Halles de Lyon Paul Bocuse, unde vizitatorii pot găsi brânzeturi franțuzești, fructe de mare și produse de patiserie.

Citește și Cea mai ieftină vacanță în Europa. Unde plătești cel mai puțin la restaurante și cazare

Copenhaga, Danemarca – orașul noilor tendințe culinare

Capitala Danemarcei este una dintre destinațiile de referință pentru cei interesați de gastronomia modernă. Noua bucătărie nordică a transformat Copenhaga într-un laborator de experimente culinare, cu accent pe sustenabilitate, ingrediente locale și fermentație.

Nu este nevoie de un buget mare pentru a descoperi gusturile orașului. Un preparat emblematic este smørrebrød, sandvișul deschis pe pâine de secară, reinterpretat de bucătarii moderni cu pește, verdețuri și sosuri speciale.

Pentru o experiență mai relaxată, turiștii pot vizita Reffen, una dintre cele mai cunoscute piețe de street food din oraș, unde sunt disponibile preparate internaționale.

Lisabona, Portugalia – fructe de mare și deserturi tradiționale

Lisabona este alegerea ideală pentru cei care asociază vacanța culinară cu soarele, oceanul și preparatele proaspete. Capitala Portugaliei trece printr-o perioadă de dezvoltare gastronomică, în care tradițiile pescărești se combină cu influențe moderne.

Vedeta bucătăriei locale este codul sărat bacalhau, despre care portughezii spun că poate fi preparat în sute de variante. La fel de apreciate sunt sardinele la grătar și preparatele pe bază de fructe de mare.

Pentru o experiență rapidă, turiștii pot vizita Time Out Market, unde se reunesc numeroși bucătari apreciați din Lisabona.

Nicio vizită nu este completă fără pastel de nata, celebrul desert portughez din foitaj crocant și cremă de vanilie, servit cu scorțișoară.

Destinații pentru toate bugetele

Pentru o escapadă gastronomică accesibilă, Bologna și Lisabona sunt printre cele mai bune alegeri. În Bologna, turiștii pot descoperi paste proaspete și preparate tradiționale la prețuri mai mici decât în orașe italiene precum Florența sau Veneția, iar Lisabona impresionează prin oferta variată de fructe de mare și mâncare stradală, potrivit citymagazine.si.

Indiferent de alegere, aceste orașe demonstrează că marile experiențe culinare nu se găsesc doar în capitalele turistice consacrate, ci și în locuri unde tradiția, ingredientele locale și cultura gastronomică se întâlnesc.