Jurnalul, pe masa delegației americane

Vizita delegației membrilor Congresului american a inclus pe lista discuțiilor, în prim plan, problema noastră „fără vize în America"! Ei bine, cu ajutorul jurnalistului Adi Munteanu de la Jurnalul, care a petrecut 6 ani în America, unde a fost editor al ziarului Meridianul Românesc al comunităților românești din SUA și Canada, și bun cunoscător al problemelor și dorințelor conaționalilor noștri de peste Ocean, am pregătit un amplu dosar cu cele 13 articole ale noastre, publicate pe parcursul a 13 săptămâni în Jurnalul, pe care, prin canalele noastre, am reușit să-l înmânăm domnului Vernon Buchanan, șeful delegației americane, care a promis ajutorul.

Respectivul politician american a apreciat consistența articolelor noastre și mai ales faptul că am informat constant și în detaliu publicul din România asupra tuturor aspectelor. Chiar a avut o remarcă laudativă, „nu este lucru ușor să publici mai mult de trei luni informații scrise pe înțelesul tuturor. O să vă ajut”. Mulțumim, Adi Munteanu, pentru modul impecabil în care a arătat dosarul prezentat de noi! Tot acum îi mulțumim și deputatului român George Gima, care s-a implicat în acest demers deloc simplu, al echipei noastre. Ei bine, cu toate că toți știm modestia lui Dan Constantin, marele jurnalist senior al presei românești, nu mă pot abține și îi mulțumesc pentru munca alături de noi ca bun cunoscător al procedurilor protocolare față de astfel de persoane importante și un cunoscător al personajului principal, șeful delegatiei americane. Sigur că procedurile vor fi în continuare complicate, dar suntem mulțumiți că ne-am făcut datoria față de voi, dragii mei cu Jurnalul sub braț, punând și noi umărul la realizarea acestei misiuni românești.

Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în acest lung, tenace și sperăm ca victorios demers! Așa cum am mai spus, nu trebuie să luăm această întârziere a intrării în programul „Visa Waiver” ca pe un dezastru, ca pe un eșec. Această suspendare va fi suspendată pentru că nu există motive pentru neacceptarea noastră în program. Am arătat de-a lungul celor 13 săptămâni toate informațiile și am detaliat multe situații punctuale pentru ca lumea să cunoască bine regulile și să nu existe greșeli. Așa cum am mai scris aici, neintrarea încă în acest program nu înseamnă că nu putem vizita SUA. Sunt mii de români care fac asta anual, iar viza clasică de turist se obține ușor dacă se îndeplinesc condițiile.

Vă urez Paște fericit, cu sănătate, în pace și siguranță ! Hristos a Înviat și Doamne Ajută!